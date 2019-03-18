Не хлебом единым: рецепты блюд второй недели Великого поста

Лайф собрал самые полезные и лёгкие рецепты второй недели строгого православного поста.

Первая строгая седьмица Великого поста миновала. По сравнению с ней вторая неделя переносится легче. Организм уже привыкает к ограничениям. Тем не менее остаётся в силе запрет на употребление мяса, молока, яиц и рыбы. Три дня в неделю — понедельник, среду и пятницу — исключается горячая пища, а масло в салаты можно добавлять только в субботу и воскресенье.

Котлеты постные "Архиерейские"

Орехи грецкие (очищенные) — 1 стакан

Картофель (сырой) — 2 шт.

Лук репчатый — 3-4 шт.

Хлеб (белый) — 1/2 ломтика

Соль — 1/2 чайной ложки

Перец черный (молотый) — 1 щепотка

Чеснок — 1–2 зубчика

Масло растительное — 2 столовых ложки

Сухари панировочные / Панировка — 1/2 стакана

Это блюдо родом из Дивеевского монастыря. Готовится оно следующим образом: лук и картошку почистить и помыть. Хлеб порезать крупными кусками, на одну-две минуты замочить в воде. Орехи размолоть в блендере или мясорубке, там же размять до консистенции пюре картошку и лук. Соединить лук, картошку и орехи в одной миске. Хлеб отжать, добавить туда же. Перемешать до состояния однородной массы, добавить немного подсолнечного масла, а также чёрный перец, соль и чеснок по вкусу.

Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, сформируйте котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях. Жарьте как обычные котлеты до румяной корочки. Важно: не закрывайте котлеты крышкой, иначе они расползутся.

Салат с фасолью, жареными грибами и огурцами

Фасоль консервированная (красная) — 1 банка

Шампиньоны (консервированные, замороженные, свежие) — 500 г

Лук репчатый — 200 г

Огурец (солений/маринованный) — 300 г

Соль, перец — по вкусу

Зелень (укроп, петрушка) — 20 г

Масло растительное — 2–3 столовых ложки

Лёгкий и питательный, этот салат готовится быстро, отличается сбалансированным вкусом и вносит разнообразие в постное меню. Баночку вскрываем, фасоль откидываем на сито и промываем прохладной водой. Очищенный лук рубим кубиками или полукольцами. Дальше займёмся грибами. Консервированные можно сразу порезать на ломтики. Грибы из морозилки размораживаем, свежие следует сначала почистить. Подготовленные грибы нарезаем соломкой. Кладем лук в разогретое на сковороде масло, как только он зарумянится, отправляем к нему грибы, прожариваем до готовности в течение семи-десяти минут.

Пока готовятся грибы, режем кубиками огурцы. Даём остыть жареным грибам, после чего собираем все ингредиенты салата — грибы, фасоль и огурцы — в одной миске. Туда же мелко крошим укроп и петрушку. Размешиваем салат, даём ему настояться 30–60 минут, после чего добавляем соль и перец. Салат в дополнительной заправке не нуждается.

Икра "Студенческая"

Хлеб белый (полбатона)

Хлеб серый (полбатона)

Растительное масло, томатная паста, уксус, лук, перец — по вкусу

Писатель, журналист и педагог Наталия Моторная поделилась с Лайфом рецептом икры, который когда-то подсказала ей мама.

— Икра проста — она для поста. Рецепт народный, но очень благородный, — представляет свой рецепт Наталия Яковлевна. — Мы это блюдо ели бедными студентами. С ним у меня связаны самые веселые воспоминания!

Речь идёт о приготовлении икры, которая внешне очень похожа на щучью. Между тем, она сделана… из хлеба. И пусть гости сломают голову, пытаясь отгадать, из чего сделаны ваши бутерброды!

— Берём серый хлеб, обрезаем корочки, мякиш замачиваем холодной кипяченой водой, затем хорошо отжимаем, чтобы хлеб распадался на крупинки, — рассказывает Моторная. — Дальше мелко режем репчатый лук, обдаём горячей водой, чтобы убрать горечь. Смешиваем хлеб с луком, добавляем туда подсолнечное масло, уксус и перец по вкусу. Получившейся смесью намазываем ломтики белого хлеба. Всё!

В случае, если хотите получить красную икру, в неё нужно вмешать томатную пасту. Бутерброды допустимо украсить сверху зеленью, дольками помидоров и огурцов.

Гречневый суп в мультиварке

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Картофель — 4 шт.

Гречневая крупа — 1 стакан

Лавровый лист — 1 шт.

Растительное масло — 3 столовых ложки

Чеснок — 1 зубчик

Зелень — 1 столовая ложка

Соль — 1 чайная ложка

Молотый черный перец — ½ чайной ложки

Суп из гречки — идеальное первое блюдо для постного меню. Он отличается сытностью, приятным вкусом и выраженным ароматом. Лук очистить от шелухи и мелко нашинковать. Морковь ополоснуть, обсушить и натереть на терке. Картофель почистить и нарезать кубиками средних размеров. На дно чаши мультиварки налить масло, выложить измельчённые лук и морковь, перемешать, и на режиме "жарка" или "выпечка" готовить в течение пять минут, регулярно помешивая, чтобы овощи обжарились равномерно.

Гречку промыть, добавить к луку и моркови. Хорошо перемешать, накрыть крышкой и оставить томиться на пять минут. Затем в мультиварку положить картофель, помешать, залить кипятком, посолить, поперчить и тушить 45 минут. За десять минут до выключения всыпать перец, лавровый лист и зелень.

Рис с бананами

Банан — 1 шт.

Вода — 1–1,5 стакана

Хлопья паприки, куркума, красный перец, соль, растительное масло — по вкусу.

Рис промыть, залить стаканом воды и довести до кипения. Добавить соль, 1 чайную ложку куркумы и 1-2 чайные ложки паприки, чтобы придать рису золотистый цвет. Кроме того, куркума обладает согревающим эффектом, что немаловажно в условиях ранней весны.

Очистите банан, разрежьте пополам и чуть присолите каждую его часть. Поджарьте кусочки банана на смазанной маслом сковороде на среднем огне. Не пережарьте! Переверните сразу же, как только увидите, что банан теряет форму. Выложите готовый рис в тарелку, и добавьте бананы с пылу с жару. Приятного аппетита!

Тыквенный крем-суп

Тыква — 2 кг

Помидор — 1 шт. (можно заменить на 2 столовых ложки томатной пасты)

Луковица — 1 шт.

Стебель сельдерея — 1 шт.

Перец чили — 1 шт.

Чеснок — 3–4 зубчика

Оливковое или растительное масло, соль, перец, петрушка — по вкусу.

Очистите тыкву от семечек и кожуры, нарежьте кубиками и уложите в глубокую сковороду или жаровню. Измельчите лук, чеснок, перец чили, сельдерей, очищенный от шкурки помидор, добавьте к тыкве и потушите в двух стаканах воды и небольшом количестве оливкового или растительного масла.

Когда тыква размягчится, взбейте её блендером до однородной кремовой массы. После перелейте всё обратно в кастрюлю, посолите, поперчите и доведите до кипения. В готовое блюдо можно добавить сухарики и тыквенные семечки.

Хумус

Сушеный нут — 200 г

Кунжут — 1–2 чайные ложки

Оливковое масло — 1–2 столовые ложки

Лимон — половина

Соль — по вкусу

Арабская закуска из нутового пюре — идеальное блюдо для Великого поста. Паста хумус — одна из самых распространённых "намазок" в мире. Отличная веганская замена мясному паштету, хумус может быть как закуской, так и самостоятельным блюдом.

Предварительно замачиваем нут на несколько часов. Заливаем полутора литрами воды и на слабом огне варим до готовности. В конце варки воду сливаем отдельно — пригодится. Даём нуту и воде немного остыть.

Поджариваем на сухой сковороде зёрна кунжута — они должны слегка потемнеть. Остужаем кунжут и дробим его в кофемолке. При помощи блендера перемалываем в однородное пюре отваренный нут с добавлением воды, молотый кунжут, ложку оливкового масла и сок одного лимона. Солим по вкусу.

Хумус готов. Есть его можно как теплым, так и холодным.

Тёплый салат с баклажанами

Баклажаны — 1-2 шт.

Помидоры — 3-4 шт.

Перец болгарский — 2 шт.

Салат — 1 шт.

Рукола — пучок

Зелень (базилик, кинза, петрушка) — по вкусу

Соль, специи — по вкусу

Масло оливковое

Можно добавить оливки или маслины

Баклажаны порезать на кубики, обжаривать на сковороде с оливковым маслом и специями около десяти минут. Помидоры порезать на дольки, перец — соразмерно помидорам. Зелень порубить мелко, салат и руколу порвать руками. Соединить все ингредиенты, заправить по вкусу. Баклажаны обжаривались на масле, поэтому дополнительно заправлять салат не нужно.

Кунжутное молоко

Кунжут — 0,5 стакана

Вода — 1 литр

Мёд — 3–4 столовых ложки (можно заменить на финики или изюм)

Кунжутное молоко — настоящая находка: вкусно и полезно. Его можно просто пить, а можно заливать им овсяные хлопья.

Готовится так: заливаем в блендер воду, добавляем кунжут и мёд. Всё перебиваем в течение одной минуты. Если зёрнышек кунжута уже не видно, а есть просто белая масса — готово. Затем процеживаем получившуюся жидкость через ситечко. Оставшийся от кунжута жмых сохраняем — его можно использовать для приготовления фруктового салата, сладких каш или десертов.

Сливаем процеженное "молоко" в подготовленную ёмкость. Хранить не более двух суток. Когда напиток постоит, на дне образуется осадок — перед употреблением его нужно взболтать.

Мороженое из кокосового молока

Молоко кокосовое — 300 мл

Сахарная пудра — 100 г

Соль мелкая — 10 г

Агар-агар– 10 г

Кокос в стружке — 15 г

Мякоть кокоса — 200 г

Кокосовый сок — 150 г

Какао в порошке — 100 г

Смешать в кастрюле с жароустойчивым дном соль, сахарную пудру, агар-агар и кокосовое молоко. Поставить кастрюлю на средний огонь, постоянно перемешивая содержимое. Держать на огне до тех пор, пока не произойдёт полного растворения в кокосовом молоке сахара и агар-агара. Огонь отключить, в неостывшую смесь добавить сок и мякоть кокоса. Ещё раз перемешать, остудить смесь. Перелить её в низкий лоток с застеленным пищевой плёнкой дном. Поставить лоток в "морозилку" на 3,5 часа.

Достать получившееся кокосовое мороженое из морозильника, добавить в него какао-порошок и хорошо перемешать с помощью блендера (миксера). После этого доставать и перемешивать полученную смесь ещё не менее шести раз через каждый час. В результате получится нежнейшее шоколадно-кокосовое вегетарианское мороженое.