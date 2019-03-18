Обратный эффект. Какие лекарства для сердца могут довести до смерти

Лайф выяснил, почему препараты от высокого давления могут вызвать остановку сердца.

Привычные нам препараты от высокого давления и стенокардии (боли в груди), содержащие нифедипин, признали опасными для сердца. В издании EurekAlert опубликовали исследование кардиологов Академического медицинского центра Амстердама. Они обследовали порядка 60 тысяч человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пришли к выводу, что приём препаратов на основе нифедипина чреват внезапной остановкой сердца.

Нифедипин — это препарат, с помощью которого лечат гипертонию и стенокардию. Из-за нарушения равновесия кальция в клетках и плазме крови у человека нарушается кровяное давление, начинает неправильно работать сердечная мышца. С помощью нифедипина ионы кальция затормаживаются и проникают в клетки сердца и кровеносных сосудов по "медленным" кальциевым каналам.

По словам исследователя Ханно Тан из Академического медицинского центра Амстердама, стандартная схема лечения подразумевает назначение препарата в минимальных дозах, потом дозу увеличивают для достижения терапевтического эффекта.

В высоких дозах — опасен для жизни

Однако высокие дозы нифедипина могут увеличить риск внезапной остановки сердца, утверждает доктор Тан.

— Несколько лет назад было исследование о неблагоприятном действии многих антагонистов кальция типа нифедипина, более поздние научные работы реабилитировали препараты этой группы, однако исследования продолжаются. Так что их результаты будут постоянно обновляться, — считает врач-кардиолог Ольга Молчанова.

По словам кардиолога, в прежних исследованиях нифедипина речь шла о таких побочных эффектах, как отёк конечностей и тахикардия, а не об остановке сердца.

Как пояснил Лайфу заслуженный врач России Юрий Серебрянский, нифедипин учащает ритм сердца и действует на сократительную функцию миокарда. Препарат эффективен при бронхоспазме и редком сердечном ритме, снижает высокое давление.

— Я многие годы эффективно применяю нифедипин и не наблюдаю таких побочек. Конечно, если применять его неправильно — в случае аритмии или пониженного давления, — может быть и аритмия, и проявление сердечной недостаточности, — говорит эксперт.

Свежее исследование показало, что приём нифедипина в высоких дозах повышает риск остановки сердца вне больницы. Как отмечают авторы научной работы, обычная доза нифедипина составляют 30 мг и 60 мг, редко используют по 90 мг.

Стоит ли ждать отзыва препарата из аптек?

Эксперт в области аптечных продаж и фармацевтики Наталия Круглова полагает, что в этой истории может иметь место элемент фармацевтической войны. По её словам, каждый день в общей базе, через которую она продаёт лекарства по аптекам, обозначено по 140−150 лекарственных препаратов, по разным причинам отзываемых из продажи.

— Необходимы именно официальные клинические заключения. Вот если компания-производитель, которая должна отреагировать на эти исследования и провести ещё раз клинические испытания, уже на их основании примет такое решение, тогда будем изымать, — пояснила фармэксперт.

Наталья Круглова отметила, что при передозировке любые "сердечные" препараты приводят к плохим последствиям. Но в последних исследованиях Европейского общества кардиологов нет случаев летального исхода в отсутствии передозировки. Поэтому ожидать срочного изъятия препарата не стоит. Эксперты, опрошенные Лайфом, также полагают, что нифедипин вряд ли снимут с продажи.

Ранее Лайф писал об изъятии препарата "Эреспал" из обращения в связи с рисками для сердца.