Мытьё посуды, душ в 21:00 и ещё 10 простых лайфхаков, чтобы спать, как младенец

Британские сомнологи пришли к выводу, что нарушениями сна в той или иной степени страдают 70% людей. Чтобы исправить эту ситуацию, они предлагают воспользоваться общедоступными способами улучшения качества этого важного процесса.

Пара киви

Учёные из Тайбэйского медицинского университета (Тайвань) давали людям, страдающим бессонницей, по два киви за час до сна. Через четыре недели добровольцы стали засыпать быстрее и спать крепче и дольше.

Янтарные очки

Исследователи из Колумбийского университета (США) попросили группу добровольцев с нарушениями сна носить очки с линзами янтарного оттенка за два часа до сна в течение семи дней. Через месяц их попросили в течение недели поносить перед сном очки с бесцветными линзами. Оказалось, что в те дни, когда добровольцы носили очки с янтарными линзами, они, в среднем, спали на 30 минут дольше.

Стакан воды

Многие думают, что стакан воды, выпитый перед сном, заставит их вскочить посреди ночи и побежать в туалет. На самом деле, вероятность нежелательного пробуждения возрастает как раз в обратном случае. По данным британского совета по естественной гидратации, женщинам нужно выпивать около 2 литров жидкости в день, а мужчинам — около 2,5 литра, и лёгкое обезвоживание, наступающее во время сна, может его прервать.

Душ в 9 вечера

Когда вы выходите из ванной, температура вашего разгорячённого тела начинает быстро снижаться, что приводит к активной выработке гормона мелатонина, регулирующего процесс сна. По данным исследования британского университета Лафборо, люди, которые принимали тёплые ванны в 9 часов вечера, быстрее засыпали и наслаждались более глубоким сном, чем те, кто делал это днём.

Мытьё посуды

Согласно исследованию, проведённому Флоридским университетом (США), мытьё посуды помогает привести в порядок мысли и снизить уровень стресса. Люди, которые делали это осознанно, концентрируясь на аромате моющего средства и температуре воды, сообщали о снижении уровня тревоги перед сном на 27%.

Массаж лица

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Complementary Therapies In Clinical Practice, 20-минутный массаж лица вызывает сонливость и падение артериального давления. Лучше использовать для этого увлажняющий или ночной крем. Начните массировать область между бровями. Затем несколько раз проведите пальцами вверх по лбу. Помассируйте область от носа до щёк и ушей, а затем — от рта до нижней границы челюсти. Закончить лучше шеей.

Йога

Облегчают засыпание некоторые простые позы йоги, такие как випарита карани (лёжа на полу, поднимите полностью выпрямленные ноги вверх). Эти упражнения помогают снизить частоту сердечных сокращений и способствует расслаблению.

Классическая музыка

В рамках исследования, результаты которого опубликованы в журнале Advanced Nursing, студенты слушали расслабляющую классическую музыку в течение 45 минут перед сном каждую ночь в течение трёх недель. В итоге они стали засыпать раньше, спать лучше и дольше. Кроме того, музыка помогла им избавиться от симптомов депрессии.

Эфирное масло лаванды

По данным учёных, вдыхание эфирного масла лаванды снижает кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Кроме того, люди, чьи комнаты были наполнены этим ароматом, называли свой сон на 20% более качественным.

Список дел

По данным исследования, опубликованного в Journal of Experimental Psychology, составление списка завтрашних дел накануне вечером позволяет разгрузить "оперативную память" мозга и подготовить его к ночному отдыху. Добровольцы, которые делали это, засыпали на 10 минут быстрее.

Прогулка по лесу

Медленная прогулка по лесу, наблюдение за природой и вдыхание ароматов деревьев помогают снизить уровень стресса, укрепить иммунную систему и улучшить настроение, говорится в одном исследовании. Кроме того, улучшается глубина и качество сна.

Зелёный чай

Японские исследователи доказали, что употребление зелёного чая в течение дня улучшает качество сна. Секрет в содержащемся в нём теанине — аминокислоте, оказывающей антистрессовый эффект.

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