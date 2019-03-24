Мытьё посуды, душ в 21:00 и ещё 10 простых лайфхаков, чтобы спать, как младенец

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Мытьё посуды, душ в 21:00 и ещё 10 простых лайфхаков, чтобы спать, как младенец

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Британские сомнологи пришли к выводу, что нарушениями сна в той или иной степени страдают 70% людей. Чтобы исправить эту ситуацию, они предлагают воспользоваться общедоступными способами улучшения качества этого важного процесса.

Пара киви

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Учёные из Тайбэйского медицинского университета (Тайвань) давали людям, страдающим бессонницей, по два киви за час до сна. Через четыре недели добровольцы стали засыпать быстрее и спать крепче и дольше.

Янтарные очки

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Исследователи из Колумбийского университета (США) попросили группу добровольцев с нарушениями сна носить очки с линзами янтарного оттенка за два часа до сна в течение семи дней. Через месяц их попросили в течение недели поносить перед сном очки с бесцветными линзами. Оказалось, что в те дни, когда добровольцы носили очки с янтарными линзами, они, в среднем, спали на 30 минут дольше.

Стакан воды

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Многие думают, что стакан воды, выпитый перед сном, заставит их вскочить посреди ночи и побежать в туалет. На самом деле, вероятность нежелательного пробуждения возрастает как раз в обратном случае. По данным британского совета по естественной гидратации, женщинам нужно выпивать около 2 литров жидкости в день, а мужчинам — около 2,5 литра, и лёгкое обезвоживание, наступающее во время сна, может его прервать.

Душ в 9 вечера

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Когда вы выходите из ванной, температура вашего разгорячённого тела начинает быстро снижаться, что приводит к активной выработке гормона мелатонина, регулирующего процесс сна. По данным исследования британского университета Лафборо, люди, которые принимали тёплые ванны в 9 часов вечера, быстрее засыпали и наслаждались более глубоким сном, чем те, кто делал это днём.

Мытьё посуды

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Согласно исследованию, проведённому Флоридским университетом (США), мытьё посуды помогает привести в порядок мысли и снизить уровень стресса. Люди, которые делали это осознанно, концентрируясь на аромате моющего средства и температуре воды, сообщали о снижении уровня тревоги перед сном на 27%.

Массаж лица

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Complementary Therapies In Clinical Practice, 20-минутный массаж лица вызывает сонливость и падение артериального давления. Лучше использовать для этого увлажняющий или ночной крем. Начните массировать область между бровями. Затем несколько раз проведите пальцами вверх по лбу. Помассируйте область от носа до щёк и ушей, а затем — от рта до нижней границы челюсти. Закончить лучше шеей.

Йога

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Облегчают засыпание некоторые простые позы йоги, такие как випарита карани (лёжа на полу, поднимите полностью выпрямленные ноги вверх). Эти упражнения помогают снизить частоту сердечных сокращений и способствует расслаблению.

Классическая музыка

<p>Фото: © Shutterstock</p>

В рамках исследования, результаты которого опубликованы в журнале Advanced Nursing, студенты слушали расслабляющую классическую музыку в течение 45 минут перед сном каждую ночь в течение трёх недель. В итоге они стали засыпать раньше, спать лучше и дольше. Кроме того, музыка помогла им избавиться от симптомов депрессии.

Эфирное масло лаванды

<p>Фото: © Shutterstock</p>

По данным учёных, вдыхание эфирного масла лаванды снижает кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Кроме того, люди, чьи комнаты были наполнены этим ароматом, называли свой сон на 20% более качественным.

Список дел

<p>Фото: © Shutterstock</p>

По данным исследования, опубликованного в Journal of Experimental Psychology, составление списка завтрашних дел накануне вечером позволяет разгрузить "оперативную память" мозга и подготовить его к ночному отдыху. Добровольцы, которые делали это, засыпали на 10 минут быстрее.

Прогулка по лесу

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Медленная прогулка по лесу, наблюдение за природой и вдыхание ароматов деревьев помогают снизить уровень стресса, укрепить иммунную систему и улучшить настроение, говорится в одном исследовании. Кроме того, улучшается глубина и качество сна.

Зелёный чай

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Японские исследователи доказали, что употребление зелёного чая в течение дня улучшает качество сна. Секрет в содержащемся в нём теанине — аминокислоте, оказывающей антистрессовый эффект.

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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