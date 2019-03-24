Диеты в голове. Как есть и похудеть?

Лайф узнал, как можно похудеть без диет и тренировок. Главное — правильно настроить голову, жир уйдёт сам.

— Есть можно что угодно, когда угодно и сколько угодно, но голой и перед зеркалом, — говорила Фаина Раневская.

Чтобы похудеть, не нужно изнурять себя в спортзале или строгими ограничениями в еде, считают психологи. Достаточно овладеть техниками самовнушения, которые позволяют снизить вес без всяких диет и заметно улучшить качество жизни. Специалисты уверены — худеющим стоит прикладывать основные усилия к стабилизации психоэмоционального фона.

— Любая методика бесполезна, если нет истинного желания улучшить здоровье, — говорит диетолог Нурия Дианова. — Диета — лишь инструмент, бесполезно знать, как он работает, не имея мотивации его использовать.

Рецепт похудения без диет от диетологов

Для начала признайте свой лишний вес Чтобы знать, что лечить, нужно поставить диагноз, а значит, признать болезнь. Проблема отрицания мешает начать худеть Фото: © Pixabay

Врачи-диетологи призывают ответить в первую очередь себе на вопрос, для чего вам лично нужно снизить вес. Единственная правильная мотивация, по мнению специалистов, — оздоровление организма.

По словам диетолога Нурии Диановой, среди основных причин, мешающих снижению веса, у женщин на первом месте — неустроенная личная жизнь, на втором месте — проблемы с детьми или родителями и на третьем — рабочие отношения, финансовая неустойчивость, реализация в социуме. А у мужчин, которых, как правило, приводят к диетологам жёны, нет внутренней осознанности происходящего и остро стоит проблема отрицания.

Желание похудеть часто навязанное, а оно должно быть своё Внешние мотиваторы похудения — муж, новое платье, важное событие — нерезультативны. Главное — внутренняя мотивация Фото: © Shutterstock

Похудеть ради кого-то и чего-то можно, но ненадолго. Когда мы трудимся не для себя, процесс в итоге доставляет дискомфорт. К моменту достижения цели, когда внешний мотиватор исчезает, обычно наступает серьёзный срыв. А с ним возвращается лишний вес.

Cheat meal. Искусственное объедание Можно сделать один день "загрузочным" и позволить себе лишнего. Например, в воскресенье или на праздник Фото: © Pixabay

Запреты раздражают нашу психику, мы нарушаем их, пытаясь устранить раздражители.

Cheat meal (в переводе: "жульничать с едой") позволяют себе даже спортсмены. Один день в неделю разрешите себе есть всё. Десерт в нужный момент может снять напряжение и стресс. Но в остальные дни лучше не давайте себе волю с вредными блюдами, держите форму.

Не теряйте бдительность При виде разносолов или двадцати видов салатов не пробуйте всё, определите два-три блюда, ими уже и насыщайтесь Фото: © Pixabay

В магазин идите только сытым, чтобы не набрать лишнего. Голодный покупатель относится к себе с большей жалостью и больше склонен к поощрению себя едой, особенно сладким, отмечают психологи.

Порадуйте себя, но не едой или одеждой При похудении важно формировать новые привычки поощрения и выработки эндорфинов. Лучшее — это уход за телом и лицом Фото: © Pixabay

Мозг можно научить другим видам поощрения, не связанным с получением эндорфинов через пищу. Попробуйте сформировать новую привычку, которая будет радовать вас.

При резком похудении ослабевает кожа. Она может стать дряблой и обвиснуть. Поэтому идеальной поощрительной заменой диетологи и коучи считают именно уход за телом и лицом. Пока вес не установится и форма ещё не такая идеальная, одеждой лучше себя не поощрять.

С кем поведёшься, от того и наберёшься... лишних калорий Обратите друзей и семью в свою веру в здоровье Фото: © Pixabay

Единомышленники на синергизме (от греческого synergos: "вместе действующий". — Прим. Лайфа) помогают быстрее добиться цели. Отдалитесь от тех, кто мешает, а лучше настройте их на свою борьбу с лишним весом.

Поверьте в себя с помощью аффирмаций Словесные установки — аффирмации — на похудение работают, если произносить их вслух и осознанно несколько раз в день Фото: © Pixabay

Часто люди произносят необдуманно правильные фразы для самовнушения: "Я стройная, прекрасная, с гладкой кожей без грамма целлюлита. Моё подтянутое тело привлекает только тех, кто может сделать меня счастливой". А в их голове параллельно звучит: "Ерунда это всё, потом съем котлету, посмотрим, как это работает!" Но стоит только поверить в то, что говоришь, как слова трансформируются из звуков в намерения, а это уже гармоничный договор тела и мозга, считает психолог Ирина Коржаева.

Не бойтесь и не сдавайтесь Главное, начать новое поведение, закрепляется за два месяца, потом верить в себя станет легче Фото: © Pixabay

Пробуйте снова и снова выстраивать систему здорового поведения. Можно давать себе иногда слабину, но это не повод отчаиваться и заедать горе бутербродом.

Постарайтесь полюбить себя Любовь к себе гармонизирует человека, организм начинает работать как часы Фото: © Pixabay

— Влюбитесь в себя! Встаньте перед зеркалом и найдите в себе то, что вам нравится, и с позитивным настроем произносите свои желания, — говорит психолог Ирина Коржаева.

Ещё можно закрыть глаза, представить перед собой зеркало и мысленно улучшить себя в нём. Когда образ в зеркале будет желанным, примерьте его как красивую очень удобную и хорошую одежду. Стоя под душем, представьте, как смывается с тела лишний вес, подтягивается кожа. То, что вы произносите вслух, ощутите в своём теле.

— Часто лишний вес связан с необходимостью защищаться. Устраните эту необходимость. Нужно закрыть глаза, сосредоточиться, сделать пару глубоких вдохов и сказать себе: "Мне уже столько-то лет, я всё понимаю, могу контролировать и осознаю: то, что мне не нравится в моём теле, — результат каких-то проблем. Я принимаю решение здесь и сейчас отпустить эти проблемы и освободить от их последствий моё тело", — делится своим секретом похудения психолог.

Мотивация хороша в самом начале пути, но сегодня она есть, а завтра может и не быть. И тогда что делать? Как отмечает фитнес-тренер Алексей Кондрашов, процесс похудения — это изменение всего образа жизни. Изменения должны протекать без насилия над собой. Всё должно приносить удовольствие, особенно похудение.