Люди Икс среди нас: 15 примеров генетических мутаций, в которые трудно поверить

Все родители считают своего ребёнка особенным, ни на кого не похожим, выделяющимся из серой массы людей. Но у некоторых чуть больше прав так думать о своём чаде, если у него есть врождённые пороки развития.

Начнём с простого. Перед вами — глаз с гетерохромией. Участки его радужной оболочки окрашены в разные цвета

У этого мужчины по шесть пальцев на каждой руке. Он может в два раза доходчивее выражать своё несогласие с мнением собеседника

Синдром "зеркальной руки" — редкое заболевание, проявляющееся в отсутствии на руке большого пальца и наличии дубликатов костей и других пальцев

Девушка родилась без одного ногтя, поэтому вместо маникюра просто наклеивает на него глазки

У мальчика эльфийские уши. Такое тоже бывает

Четыре пальца вместо пяти. Второй указательный палец вместо большого

Два темечка позволяют отрастить естественный ирокез

Веснушки на одной половине лица

Бахромчатые складки языка — это просто остатки непоглощённой во время развития плода ткани. Людей с этой особенностью больше, чем вы думаете

Врождённая дисплазия соединительной ткани позволяет брать предметы тыльной стороной ладони

Отсутствие носовой перегородки имеет свои очевидные преимущества (спросите у боксёров)

Эта малышка родилась с отчётливой цифрой 2 на голове. Теперь родители гадают, что бы это могло значить

Мизинец оказался самым большим пальцем

После приёма ванны или купания кожа на ваших руках становится морщинистой. Но кое у кого она становится суперморщинистой

Без больших пальцев рождается примерно 1 из 25 тысяч детей

12 органов, без которых вы сможете прожить, даже если от них придётся избавиться