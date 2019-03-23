Люди Икс среди нас: 15 примеров генетических мутаций, в которые трудно поверить

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Люди Икс среди нас: 15 примеров генетических мутаций, в которые трудно поверить

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Все родители считают своего ребёнка особенным, ни на кого не похожим, выделяющимся из серой массы людей. Но у некоторых чуть больше прав так думать о своём чаде, если у него есть врождённые пороки развития.

Начнём с простого. Перед вами — глаз с гетерохромией. Участки его радужной оболочки окрашены в разные цвета

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/7b7mcr/my_friends_iris_is_split_in_half/" target="_blank">reddit.com</a></p>

У этого мужчины по шесть пальцев на каждой руке. Он может в два раза доходчивее выражать своё несогласие с мнением собеседника

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/2mxwzx/my_dad_has_6_fingers_on_each_hand_he_uses_2/" target="_blank">reddit.com</a></p>

Синдром "зеркальной руки" — редкое заболевание, проявляющееся в отсутствии на руке большого пальца и наличии дубликатов костей и других пальцев

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/p/BiSV-_ylvWA/?taken-by=drlindseyfitzharris" target="_blank">reddit.com</a></p>

Девушка родилась без одного ногтя, поэтому вместо маникюра просто наклеивает на него глазки

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/959qmx/my_gf_was_born_without_a_nail_on_a_finger_so_due/" target="_blank">reddit.com</a></p>

У мальчика эльфийские уши. Такое тоже бывает

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/887m6b/my_son_was_born_with_natural_elf_ears/" target="_blank">reddit.com</a></p>

Четыре пальца вместо пяти. Второй указательный палец вместо большого

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/7oczjg/i_have_only_four_fingers_on_my_left_hand_and_have/" target="_blank">reddit.com</a></p>

Два темечка позволяют отрастить естественный ирокез

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/aal7la/my_son_has_symmetrical_hair_whorls_which_go_in/" target="_blank">reddit.com</a></p>

Веснушки на одной половине лица

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/aqkb42/my_boyfriend_has_freckles_on_only_half_of_his/" target="_blank">reddit.com</a></p>

Бахромчатые складки языка — это просто остатки непоглощённой во время развития плода ткани. Людей с этой особенностью больше, чем вы думаете

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/WTF/comments/av0zm0/i_have_tentacles_under_my_tongue_apparently_not/" target="_blank">reddit.com</a></p>

Врождённая дисплазия соединительной ткани позволяет брать предметы тыльной стороной ладони

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/a0rdaq/a_friend_of_mine_can_grab_things_backwards/" target="_blank">reddit.com</a></p>

Отсутствие носовой перегородки имеет свои очевидные преимущества (спросите у боксёров)

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/1fj2fg/i_was_born_without_a_bridge_in_my_nose/" target="_blank">reddit.com</a></p>

Эта малышка родилась с отчётливой цифрой 2 на голове. Теперь родители гадают, что бы это могло значить

<p>Фото: © <a href="https://old.reddit.com/r/nevertellmetheodds/comments/7pnytf/my_daughter_was_born_with_a_perfect_number_2_on/" target="_blank">reddit.com</a></p>

Мизинец оказался самым большим пальцем

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/31eaje/my_little_finger_is_my_biggest_finger/" target="_blank">reddit.com</a></p>

После приёма ванны или купания кожа на ваших руках становится морщинистой. Но кое у кого она становится суперморщинистой

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/SkincareAddiction/comments/9pbu45/misc_abnormally_pruney_fingers_every_time_i_go/" target="_blank">reddit.com</a></p>

Без больших пальцев рождается примерно 1 из 25 тысяч детей

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/WTF/comments/2to5f0/five_fingers_no_thumb/" target="_blank">reddit.com</a></p>

12 органов, без которых вы сможете прожить, даже если от них придётся избавиться

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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