Люди Икс среди нас: 15 примеров генетических мутаций, в которые трудно поверить

Начнём с простого. Перед вами — глаз с гетерохромией. Участки его радужной оболочки окрашены в разные цвета
У этого мужчины по шесть пальцев на каждой руке. Он может в два раза доходчивее выражать своё несогласие с мнением собеседника
Синдром "зеркальной руки" — редкое заболевание, проявляющееся в отсутствии на руке большого пальца и наличии дубликатов костей и других пальцев
Девушка родилась без одного ногтя, поэтому вместо маникюра просто наклеивает на него глазки
У мальчика эльфийские уши. Такое тоже бывает
Четыре пальца вместо пяти. Второй указательный палец вместо большого
Два темечка позволяют отрастить естественный ирокез
Веснушки на одной половине лица
Бахромчатые складки языка — это просто остатки непоглощённой во время развития плода ткани. Людей с этой особенностью больше, чем вы думаете
Врождённая дисплазия соединительной ткани позволяет брать предметы тыльной стороной ладони
Отсутствие носовой перегородки имеет свои очевидные преимущества (спросите у боксёров)
Эта малышка родилась с отчётливой цифрой 2 на голове. Теперь родители гадают, что бы это могло значить
Мизинец оказался самым большим пальцем
После приёма ванны или купания кожа на ваших руках становится морщинистой. Но кое у кого она становится суперморщинистой
Без больших пальцев рождается примерно 1 из 25 тысяч детей
12 органов, без которых вы сможете прожить, даже если от них придётся избавиться
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