9 проблем с кожей, которые сигнализируют о более страшных заболеваниях

Чувствительность к солнцу является одним из признаков волчанки — состояния, при котором иммунная система атакует организм человека
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Непрекращающийся зуд в самом худшем случае может быть признаком лимфомы Ходжкина — злокачественного заболевания лимфоидной ткани
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Если некоторые участки кожи стали более плотными и тёмными (чаще всего на шее), в первую очередь стоит провериться на диабет
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Если кожа местами стала более тёплой и жирной или, наоборот, холодной и сухой, необходимо обратить внимание на щитовидную железу
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Выпадение или истончение волос также может указывать на нарушение функции щитовидной железы
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Потемнение кожи — один из симптомов болезни Аддисона, при которой надпочечники не вырабатывают достаточное количество гормонов
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Красноватые подкожные шишки могут указывать на воспалительное заболевание кишечника (болезнь Крона или язвенный колит)
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Сыпь на тыльной стороне ладони — симптом дерматомиозита, аутоиммунного заболевания, которое может вызвать мышечную слабость
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Из-за переизбытка гормона стресса кортизола на спине может появиться скопление жировой ткани, похожее на небольшой горб
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13 симптомов, которые нельзя игнорировать ни в коем случае. Запишитесь к врачу
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