9 проблем с кожей, которые сигнализируют о более страшных заболеваниях

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9 проблем с кожей, которые сигнализируют о более страшных заболеваниях

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Доктор Кэтлин Суоцци, дерматолог из Йельской школы медицины, назвала признаки тяжёлых болезней, которые могут проявляться на кожных покровах.

Чувствительность к солнцу является одним из признаков волчанки — состояния, при котором иммунная система атакует организм человека

Непрекращающийся зуд в самом худшем случае может быть признаком лимфомы Ходжкина — злокачественного заболевания лимфоидной ткани

Если некоторые участки кожи стали более плотными и тёмными (чаще всего на шее), в первую очередь стоит провериться на диабет

Если кожа местами стала более тёплой и жирной или, наоборот, холодной и сухой, необходимо обратить внимание на щитовидную железу

Выпадение или истончение волос также может указывать на нарушение функции щитовидной железы

Потемнение кожи — один из симптомов болезни Аддисона, при которой надпочечники не вырабатывают достаточное количество гормонов

Красноватые подкожные шишки могут указывать на воспалительное заболевание кишечника (болезнь Крона или язвенный колит)

Сыпь на тыльной стороне ладони — симптом дерматомиозита, аутоиммунного заболевания, которое может вызвать мышечную слабость

Из-за переизбытка гормона стресса кортизола на спине может появиться скопление жировой ткани, похожее на небольшой горб

13 симптомов, которые нельзя игнорировать ни в коем случае. Запишитесь к врачу

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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