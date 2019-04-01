34-летняя участница "Голоса" умерла от рака, пропустив регулярное обследование

Алексис Вулертон из Лидса, Англия, делала успехи в музыкальной сфере и даже прошла прослушивание на шоу "Голос", но вскоре ей пришлось отказаться от участия в нём из-за болезни.

Алексис Вулертон, по словам друзей, была отличной певицей и душой компании. Но маму двоих детей сгубила страшная болезнь. В 2015 году британка пропустила скрининг на рак шейки матки — одно из наиболее распространённых злокачественных новообразований у женщин. Это привело к непоправимым последствиям.

Заболевание у Алексис обнаружили только в 2017-м, и врачи назначили ей операцию. А потом британке пришлось пройти несколько курсов лучевой терапии. Болезнь то на время отступала, то возвращалась снова. Пока не стало ясно, что рак распространился дальше и шансов на спасение нет.

34-летняя певица скончалась в окружении семьи и друзей. И перед смертью просила других женщин быть внимательнее к своему здоровью. Хотя с помощью скрининга не диагностируют рак, он помогает обнаружить предраковые изменения в шейке матки. Их можно контролировать или лечить, чтобы предотвратить развитие болезни.