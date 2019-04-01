34-летняя участница "Голоса" умерла от рака, пропустив регулярное обследование

Алексис Вулертон, по словам друзей, была отличной певицей и душой компании. Но маму двоих детей сгубила страшная болезнь. В 2015 году британка пропустила скрининг на рак шейки матки — одно из наиболее распространённых злокачественных новообразований у женщин. Это привело к непоправимым последствиям.
Заболевание у Алексис обнаружили только в 2017-м, и врачи назначили ей операцию. А потом британке пришлось пройти несколько курсов лучевой терапии. Болезнь то на время отступала, то возвращалась снова. Пока не стало ясно, что рак распространился дальше и шансов на спасение нет.
34-летняя певица скончалась в окружении семьи и друзей. И перед смертью просила других женщин быть внимательнее к своему здоровью. Хотя с помощью скрининга не диагностируют рак, он помогает обнаружить предраковые изменения в шейке матки. Их можно контролировать или лечить, чтобы предотвратить развитие болезни.
Алекс один раз пропустила скрининг на рак шейки матки в 2015 году, и это стоило ей жизни
Рикки Уокер, бойфренд Алексис
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