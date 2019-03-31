Психолог испытала средневековый метод на 45 тысячах человек, и они хотят ещё

Джессика Доре каждый день даёт своим подписчикам в "Твиттере" рекомендации, используя карты Таро.

Джессика Доре из Филадельфии учится в аспирантуре на социального работника, но по призванию она психотерапевт. Впрочем, не совсем обычный. Рекомендации по поддержанию душевного здоровья Джессика даёт с помощью карт Таро, причём через "Твиттер".

В студенческие годы Джессика изучала психологию в Калифорнии и работала в издательстве, выпускающем тематическую литературу.

Моя задача заключалась в том, чтобы переводить научные статьи о когнитивно-поведенческой терапии на язык, понятный аудитории женских журналов Джессика Доре

В это же время у Джессики появилась первая колода Таро — система символов из 78 карт, которые были придуманы, предположительно, в Средневековье для гадания и других мистических ритуалов. Таро традиционно связывают с обретением "тайного знания", но Джессика решила использовать их по-другому.

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Девушка уволилась из издательства и пять месяцев прожила на Ямайке. Она с удивлением обнаружила, что местные жители используют уже знакомые ей карты для принятия решений в повседневной жизни. Вернувшись в США, Джессика завела себе профиль в "Твиттере" и стала выкладывать в соцсеть рекомендации на каждый день, используя символику Таро. Сейчас у неё уже 45 тысяч подписчиков.

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"Как она узнала?" — примерно так выглядит самый популярный комментарий к постам Джессики. Большинство её подписчиков не верят в магию, но охотно следуют рекомендациям Доре. "Чтобы понимать, что происходит с вашим разумом и чувствами, не нужно получать диплом психотерапевта. Доступ к этой информации есть у каждого", — уверена она.

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