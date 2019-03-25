38-летний почтальон, которого врачи объявили мёртвым, ожил по пути в морг

Жоао Араужо, почтальона из Глостера, Англия, называют не иначе как чудо-человеком после того, как он невероятным образом смог вернуться к жизни 10 лет назад. Только сейчас он решил поделиться своей историей с другими.

В роковой день 38-летний Жоао вместе с женой сел в машину у дома, и вдруг его глаза закатились, а руки крепко сжали руль. Перепугавшаяся супруга стала звать на помощь, и соседи вызвали скорую. Прибывшие медики диагностировали у мужчины остановку сердца и срочно доставили в больницу, пишет Daily Mail.

Врачи сражались за жизнь Жоао шесть часов, но все попытки были безуспешны. Они объявили пациента мёртвым, о чём сообщили его жене и детям. Но потом произошло нечто странное. Когда мужчину везли в морг, медсёстры заметили, что он начал двигаться — через 21 минуту после того, как врачи констатировали его смерть.

Оправившись от шока, врачи отправили мужчину в реанимацию. Они провели ряд тестов, но так и не смогли объяснить, что произошло. По их словам, у мужчины внезапно восстановилось кровообращение. Тем не менее родственникам они сказали, что у Жоао может быть повреждён мозг из-за временной нехватки кислорода. Но мужчина не только вскоре вышел из комы, но и смог вернуться на работу через три недели. Сейчас 48-летний Жоао живёт нормальной жизнью и благодарит судьбу за счастливый случай.