Бабушка умерла в 99 лет, так и не узнав, что все её органы были не на тех местах

Роуз Мари Бентли после смерти попала в руки студентов медицинского вуза, которые и обнаружили её редкую аномалию при вскрытии.

Американка Роуз Мари Бентли дожила до 99 лет, но прославилась она не этим. Женщина завещала после смерти использовать своё тело в интересах науки. Родственники исполнили волю Роуз Мари, и она попала в руки к студентам Орегонского университета здравоохранения в Портленде. Вскрыв тело, будущие врачи не поверили своим глазам: все жизненно важные внутренние органы усопшей располагались не там, где они ожидали их увидеть.

Специалисты обнаружили у Роуз Мари редчайшую особенность анатомии — транспозицию органов (situs inversus). Её желудок был расположен справа, а печень — слева, то есть в "зеркальном" варианте, при этом сердце осталось на том же месте, правда, с направленной в левую сторону верхушкой (левокардия).

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Первое, на что студенты обратили внимание при вскрытии грудной клетки, — отсутствие нижней полой вены, являющейся самой крупной в человеческом организме. Оказалось, что у Роуз Мари она тоже "отзеркалена".

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Учёные до сих пор не знают, как возникает транспозиция органов с левокардией. Предположительно, мутация развивается уже через 30–45 дней после зачатия и встречается у одного из 22 тысяч детей. Поскольку эта патология неизменно связана с врождённым пороком сердца, только 5–13% таких детей доживают до 6 лет. Роуз Мари стала исключением из правила: у неё было здоровое сердце, и именно этот факт, по мнению учёных, позволил ей дожить почти до 100 лет.

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