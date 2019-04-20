10 причин неприятного запаха изо рта, которые всегда были вне подозрений

Галитоз, или зловонное дыхание, развивается в результате деятельности микроорганизмов. Их число растёт, когда человек допускает ряд ошибок, которые на первый взгляд кажутся никак не связанными с этой проблемой.

Высокобелковая диета

У языка есть множество углублений и неровностей, где размножаются бактерии. Туда могут попасть частицы пищи с высоким содержанием белка. Расщепляя протеины, бактерии выделяют газы с неприятным запахом, например, сероводород.

Сухость во рту

Недостаток слюны может быть вызван разными причинами: побочными эффектами лекарств, возрастными особенностями, обезвоживанием, курением и многими другими. В отсутствие слюны во рту растёт число бактерий, вызывающих неприятный запах.

Цитрусовые

Всеми любимые цитрусовые содержат много сахара, который является настоящим лакомством для бактерий, живущих во рту. Так что не удивляйтесь, если неприятный запах возникнет почти сразу после того, как вы съедите апельсин.

Арахисовая паста

Как и в случае с цитрусовыми, несдержанность в отношении арахисовой пасты может привести к появлению неприятного запаха изо рта. Причина всё та же — высокое содержание сахара.

Пробки в миндалинах

Наши миндалины имеют естественные углубления, в которые попадают частицы пищи. Там же откладывается гной, который возникает в процессе борьбы миндалин с микробами. В результате образуются так называемые пробки: они не только источают неприятный запах, но и могут стать причиной ангины.

Насморк

Избыток носовой слизи, возникающий при переохлаждении, простуде или аллергии, тоже ведёт к возникновению неприятного запаха изо рта.

Хронический рефлюкс

Движение содержимого желудка обратно в пищевод может вызвать не только изжогу, но и зловонное дыхание. Если вы сталкиваетесь с этой проблемой всякий раз после приёма пищи, визит к врачу откладывать не стоит.

Диабет / кето-диета

В обоих случаях одним из побочных явлений может стать так называемое ацетоновое дыхание. Больные диабетом также могут пахнуть слишком сладко из-за повышенного содержания глюкозы в крови.

Алкоголь

Регулярное употребление алкоголя меняет баланс микрофлоры рта. У любителей выпить число "плохих" бактерий, вызывающих неприятный запах, значительно возрастает.

Кофе с молоком

Запах кофе изо рта — не самое плохое, что может случиться с вами с утра. По словам учёных, кофе и слюна нейтрализуют друг друга. Хуже, если бодрящий напиток был с молоком. Аминокислоты, содержащиеся в нём, в сочетании с характерным обезвоживанием ротовой полости могут вызвать действительно неприятный запах.

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