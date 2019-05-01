Девушка, умирая, написала собственный некролог: Это послание тем, кого я любила

Онкобольная девушка решила отказаться от лечения и прожить оставшееся время, наслаждаясь жизнью, насколько это возможно.

В 2017 году у Бейли Мэтисон из Галифакса, Канада, нашли страшную и редкую форму рака — леймиосаркому, поражающую гладкомышечную ткань. У девушки просто заболел живот, а когда она обратилась к врачам и прошла обследование, Бейли сообщили, что ей осталось жить 12 месяцев. Девушке удалось прожить ещё два года.

Канадка решила прекратить изнурительное лечение после неудачной лучевой терапии. Чтобы провести остаток дней, наслаждаясь жизнью, путешествуя и общаясь с близкими, а не страдая в больнице. И нашла поддержку и понимание у родителей. Перед смертью девушка успела написать собственный некролог, который должен был стать не грустной историей, а вдохновляющим посланием.

Мама всегда говорила, что самой страшной потерей для любого родителя будет смерть ребёнка. Но они поддержали моё решение отказаться от лечения, как бы тяжело им ни было... За это я люблю их обоих ещё больше Бейли Мэтисон

С юмором и теплотой она поблагодарила друзей, которые во время болезни окружили её ещё большей поддержкой и заботой. И своего молодого человека, с которым познакомилась за три месяца до страшного известия. "В тот день ты просто понятия не имел, во что ввязался", — написала Бейли. Девушка рассказала, что успела многое переосмыслить, и посоветовала другим не принимать каждый новый день как должное, а наслаждаться каждой минутой. Её не стало в 35 лет.