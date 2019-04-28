Грибок-убийца захватывает мир. О нём знают уже 10 лет, но врачи пока бессильны

Центры по контролю и профилактике заболеваний США дополнили список самых актуальных угроз для здоровья населения грибком Candida auris. По словам экспертов, в последнее время его распространение достигло критических масштабов. Заразившись грибком, человек умирает, в среднем, в течение 90 дней, и лекарства от этой "новой чумы" не существует.

Впервые о Candida auris заговорили ещё в 2009 году, когда врачи токийского госпиталя обнаружили его в ушном канале 70-летней японки. Спустя четыре года стали приходить сообщения о случаях инфицирования из Европы и США. Уже тогда было известно, что грибок вызывает инвазивный кандидоз, при котором инфицируются кровоток, центральная нервная система и внутренние органы.

Candida auris обладает множественной лекарственной устойчивостью, проще говоря, от него невозможно вылечиться. По мнению учёных, резистентность инфекции может быть связана с широким распространением противогрибковых препаратов в сельском хозяйстве. Анализ ДНК четырёх типов Candida auris показал, что грибок эволюционировал на протяжении четырёх тысяч лет, но "неубиваемым" стал относительно недавно.

Это настоящая тварь из чёрной лагуны. Она пузырилась, а потом взорвалась, и теперь она везде Том Чиллер, Центры по контролю и профилактике заболеваний

Наибольшую опасность Candida auris представляет для людей с неразвитой или ослабленной иммунной системой, в том числе для новорождённых, пожилых, курильщиков, диабетиков и страдающих аутоиммунными заболеваниями. Каждый второй из заразившихся умирает в течение 90 дней. По прогнозам, в 2050 году от подобных инфекций может скончаться десять миллионов человек, при этом ожидаемая смертность от рака не превысит восемь миллионов.

Ещё одна проблема, которая мешает противостоять новой угрозе, — замалчивание её масштабов. Все медицинские учреждения, в которых когда-либо находились на лечении пациенты с Candida auris, предпочитают не предавать эти факты гласности.

Какого чёрта мы читаем о вспышке болезни в том или ином месте лишь спустя полтора года, а не читаем о ней на первых полосах на следующий же день? Кевин Кавана, некоммерческая организация Health Watch USA

По словам экспертов из Центров по контролю и профилактике заболеваний США, борьбу с Candida auris невозможно вести эффективно без ответа на главный вопрос: что послужило толчком к стремительному распространению грибка? Разгадав эту тайну, можно будет рассчитывать на перелом в этой затянувшейся битве, уверены специалисты.

9 проблем с кожей, которые сигнализируют о более страшных заболеваниях