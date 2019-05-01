8 неожиданных проблем со здоровьем, которые не дают вам сосредоточиться

Ухудшение памяти, снижение концентрации внимания, плохое настроение, усталость — всё это признаки когнитивных нарушений, а проще говоря — проблем с головным мозгом. И появиться они могут в силу самых разных причин.

Повышенная тревожность

Одно дело, когда ваше беспокойство имеет причину, и совсем другое — когда волноваться вроде бы не о чем, но успокоиться никак не получается. Если это состояние становится хроническим, оно может повлечь за собой снижение умственной концентрации и спутанность мыслей.

Побочные действия лекарств

Некоторые медицинские препараты могут вызвать провалы в памяти и ощущение "тумана в голове", особенно у пожилых пациентов. Такие побочные эффекты свойственны прежде всего противосудорожным и успокоительным средствам, а также сильным обезболивающим.

Бессонница

Расстройство сна, которое, по мнению учёных, превратилось в настоящую эпидемию всемирного масштаба, влечёт за собой кучу неприятностей. В первую очередь страдают мышление и память, но мозг — не единственная жертва бессонницы: доказана её прямая связь и с развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

Дефицит железа

Железо выполняет в человеческом организме одну из важнейших функций — помогает доставлять кислород из лёгких к другим органам, в том числе к мозгу, поэтому его недостаток также может привести к когнитивным нарушениям. Чтобы диагностировать дефицит железа , требуется анализ крови. Так что если у вас всегда холодные руки и ноги, учащённое сердцебиение и болит язык, самое время обратиться к врачу.

Дефицит витамина B12

Туго соображаете? Возможно, у вас дефицит витамина B12. Другими тревожными сигналами являются ощущение слабости и онемение конечностей. В группу риска входят пожилые люди и те, кто полностью отказался от употребления продуктов животного происхождения.

Хроническая усталость

У синдрома хронической усталости множество симптомов. Один из них — головные боли. Кроме того, у людей, страдающих этим недугом, часто возникают проблемы с кратковременной памятью и концентрацией внимания.

Фибромиалгия

Фибромиалгия — хроническая мышечно-скелетная боль, которая, по данным Американского колледжа ревматологии, довольно часто бывает связана с когнитивными нарушениями. Врачи отмечают, что пациентам с таким диагнозом трудно концентрироваться, подбирать слова и вести продолжительные беседы.

Укус клеща

Болезнь Лайма — самая распространённая болезнь, передаваемая клещами в Северном полушарии. После укуса насекомого в кровь попадают бактерии, которые поражают почти все органы, в том числе мозг. При своевременной диагностике и правильном уходе за пациентом болезнь удаётся купировать. Но если затянуть с медицинской помощью, то недуг может приобрести хронический характер и одним из итогов станет снижение умственной работоспособности.

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