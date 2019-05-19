К 25 годам она пережила два типа рака, 8 курсов химиотерапии и опасную инфекцию

Жизнь Кристин Мойо Поланко из американского штата Флорида изменилась до неузнаваемости, когда врачи нашли у неё опухоль. Если бы она только знала, чем всё это закончится.

Кристин было всего 22 года, когда она впервые почувствовала уплотнение в правой груди. "Скоро месячные", — подумала девушка. Но всё оказалось гораздо серьёзнее. Мать Кристин настояла на том, чтобы она сходила к доктору. Терапевт тут же назначил ультразвуковое исследование, а потом направил Кристин к онкологу. Тот взял анализ ткани, пронзив её грудь иглой.

У меня обнаружили рак молочной железы первой стадии. Обычно на этом этапе опухоли легко поддаются лечению. Раз плюнуть, подумала я Кристин Мойо Поланко

Но врачи не разделяли оптимизма своей пациентки. Они сообщили Кристин, что во избежание осложнений обе её груди придётся удалить, а перед этим ей нужно будет пройти восемь сеансов химиотерапии.

Всего через две недели выяснилось, что рак уже на третьей стадии: метастазы достигли ближайших лимфоузлов. После четырёх сеансов "химии" Кристин чуть было не опустила руки. Дали о себе знать побочные эффекты: тошнота, нарушение вкуса, слабость и потеря волос.

До лечения у меня были волосы почти до талии. И облысение на тот момент было моим самым большим страхом. Но к 23 годам я осталась без волос. А рак никуда не делся... Кристин Мойо Поланко

Помимо всего прочего, Кристин начала испытывать боли в ногах, а её кожа стала бледной и гиперчувствительной. Из-за стероидов она набрала десять килограммов, и прохожие периодически перешёптывались по поводу её внешности. Однажды, вернувшись домой после лечения, Кристин сквозь слёзы сообщила родным, что больше так не может.

Как бы то ни было, химиотерапия возымела эффект: к моменту операции опухоль уменьшилась на 75%. Хирурги удалили Кристин соски, ткань молочной железы и жировую прослойку, а затем вживили ей специальные импланты, растягивающие кожу груди. Операция длилась восемь часов. Кристин ещё три недели пролежала в больнице под присмотром родных и бойфренда.

Но это было только начало. Врачи сообщили прикованной к постели девушке о том, что анализ ткани её лимфоузла показал наличие раковых клеток.

После всего, что мне пришлось пережить, оказалось, что болезнь не ушла. Я никогда не чувствовала себя такой подавленной Кристин Мойо Поланко

А спустя месяц Кристин заметила, что на её левой груди появился синяк. Она не придавала ему особого значения, пока у неё не началась лихорадка. Врачи диагностировали заражение золотистым стафилококком, который является одной из самых частых причин внутрибольничных инфекций.

Кристин прооперировали, заменив имплант. Всё прошло удачно, но девушке требовалась лучевая терапия для окончательной победы над раком, а к ней нельзя было приступать, пока не были полностью устранены последствия инфекции.

Наконец врачи дали добро. Кристин прописали 30 сеансов облучения радиацией. Доза была не очень опасной, но кожа в том месте, которое подвергалось обработке, могла пострадать.

Сидя в очереди в больнице, я замечала, как люди пытаются скрыть под одеждой свою обугленную кожу Кристин Мойо Поланко

Через месяц после лечения у Кристин обнаружили рак щитовидной железы, но она уже ничего не боялась. Щитовидную железу пришлось полностью удалить, кроме того, врачи назначили ей пожизненную гормональную терапию и сообщили о необходимости удаления матки.

Несмотря ни на что, я счастлива. Недавно я вышла замуж за любимого человека. А сканирование показало, что рак наконец побеждён. Теперь каждый шрам на моём теле напоминает мне о том, какая я сильная. Я показала раку, кто здесь босс! Кристин Мойо Поланко

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