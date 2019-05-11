Студентка, чей вес упал до 35 кг, вернулась к жизни, узнав новость гораздо хуже

Сейчас 25-летняя Саша Рив из Мельбурна, Австралия, ведёт активную жизнь, встречается с друзьями и заботится о родных. В этой весёлой актрисе сложно узнать ту измученную и истощённую девушку, которой она была не так давно.

Проблемы у Саши начались ещё в средней школе. Сначала она стала выбрасывать обеды, которые брала из дома. Но в течение следующих девяти лет ситуация катастрофически ухудшалась. Дошло до того, что в день девушка потребляла менее 150 калорий. Её меню состояло из тарелки брокколи, пачки сигарет и баночки пепси. Саша похудела до 35 кг, но всё равно чувствовала себя толстой и никчёмной.

Я чувствовала себя толстой, уродливой, никчёмной, чувствовала себя в ловушке. У этих слов более сильный смысл, это не просто "жирная". Здесь и печаль, и гнев, и боль Саша Рив

По словам девушки, в ней будто жили две личности. Настоящая, здоровая, и больная. И вторая побеждала. Сама Саша уже была не в силах осознать масштабы своей болезни и отрицала, что нездорова. В итоге ей стало настолько плохо, что девушку в полубесчувственном состоянии доставили в больницу. Она не могла говорить, не узнавала людей, кроме того, у австралийки начало отказывать сердце.

Я была в растительном состоянии. Не узнавала лиц, не могла говорить, не понимала, что говорят мне. Я потеряла способность читать и писать и понятия не имела, где нахожусь. Это было самое страшное время в моей жизни Саша Рив

Девушке потребовалось больше года, чтобы встать на ноги. Но поворотный момент наступил, когда она узнала, что у её мамы обнаружили рак кишечника. Саша поняла, что ей нужно взять себя в руки, чтобы заботиться о родителях. Она стала питаться три раза в день, ходить в спортзал, в итоге её вес увеличился до 61 кг. Только пройдя через этот ад, Саша поняла, как много в жизни упустила. Сейчас девушка учится любить себя и пытается помочь другим людям с подобными проблемами.