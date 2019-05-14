Родителям пришлось сделать страшный выбор — с кем из умирающих сыновей остаться

С появлением детей в жизни родителей меняется всё, например ценности. Главной из них становится жизнь ребёнка. И супружеской паре из Англии пришлось столкнуться с самым страшным выбором для отцов и матерей и потерять самое дорогое.

Роб и Бекки Грин были счастливыми супругами, ожидающими появления на свет малышей. Но трудности начались ещё при родах. Мальчики-близнецы появились на свет в 32 недели в результате экстренного кесарева сечения. Джесси и Бобби весили всего около двух килограммов каждый, однако выглядели здоровыми.

Но через четыре дня состояние малышей резко ухудшилось. Уровень кислорода в крови у близнецов был очень низким, и им требовался перевод в специализированную больницу. В одну клинику их поместить не удалось, и родителям пришлось выбирать, с кем из малышей им остаться. Так как Джесси было хуже, они сами повезли мальчика в медцентр за 50 км.

У малышей был низкий уровень кислорода в крови. Мы не понимали, что происходит, и просто следили за действиями медперсонала. Но потом рука у Джесси изменила цвет и похолодела Роб Грин, отец

Врачи попросили измотанных родителей вернуться домой хотя бы на ночь, чтобы отдохнуть. Но вскоре их разбудил телефонный звонок о том, что состояние Бобби ухудшилось и к нему надо срочно приехать. Уже находясь в больнице, супруги получили ещё один звонок: теперь в критическом состоянии был Джесси, у него развился сепсис. И снова им предстояло сделать страшный выбор. Роб и Бекки отправились ко второму сыну, который вскоре умер в их присутствии. По словам родителей, они не могут себе простить смерть ребёнка. К счастью, второму малышу — Бобби — всё же удалось выжить, он уже вернулся домой.