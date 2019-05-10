Улиточная слизь и стеклоочиститель: как люди мучают себя, чтобы забыть о прыщах

Те, кто хочет избавиться от акне, готовы пойти на многое. Но врачи предупреждают: не все методы эффективны, а некоторые и вовсе могут усугубить ситуацию.

Увлажняющие маски с уриной

Звучит не очень, но специалисты советуют обратить на этот способ ухода за кожей пристальное внимание. Дерматологи уверяют, что мочевина эффективно увлажняет кожу и помогает отшелушивать отмершие клетки, придавая вашему лицу свежий вид, гладкую текстуру и здоровое сияние.

Улиточная слизь

Хорошие новости для садоводов, страдающих из-за акне: улиточная слизь считается одним из самых эффективных методов борьбы с прыщами. По крайней мере, в Южной Корее, где косметика с муцином продаётся на каждом углу. Производители этих средств указывают на их противовоспалительное и увлажняющее действие, но врачи пока настроены скептически: доказательств их эффективности до сих пор нет.

Скраб из каменноугольной смолы

Уголь успешно используется в дерматологии на протяжении уже более чем ста лет. Он эффективен для борьбы с перхотью и псориазом, но есть и те, кто верят в его чудодейственные свойства при лечении угревой сыпи. Между тем специалисты не рекомендуют увлекаться средствами с углём для отшелушивания омертвевших клеток кожи: они могут вызывать раздражение. Ну а жидкости для волос и кожи головы следует использовать только по назначению.

Стеклоочиститель

"Керосином их, керосином!" — эту незабвенную реплику из телерекламы 1990-х кое-кто воспринял как руководство к действию. Правда, керосин они заменили на средство для очистки стёкол, но смысл от этого поменялся мало. Дерматологи предупреждают о том, что подобные эксперименты с кожей могут только ухудшить её состояние.

Банановый крем

Бананы богаты витаминами, которые помогают организму бороться с воспалениями. Сторонники "банановой терапии" утверждают, что они полезны и при наружном применении, например, если сделать крем для лица из бананового пюре и яичного желтка. Как ни странно, есть данные о том, что некоторым такой способ борьбы с акне может вполне подойти. По крайней мере, можно попробовать: это безопасно и недорого.

Воздержание от секса

Сексуальная активность повышает выработку половых гормонов, таких как тестостерон, которые, в свою очередь, могут активизировать сальные железы. На этом строится популярное предположение о том, что воздержание помогает улучшить состояние кожи. Но врачи не согласны: никаких доказательств этой теории нет.

Препараты для лечения язвы

"Пепто-Бисмол", или розовый висмут, врачи прописывают пациентам, имеющим проблемы с пищеварением. Но среди тех, кто страдает от акне, этот препарат тоже приобрёл определённую популярность. А зря, утверждают врачи: от его наружного применения нет никакой пользы.

Маска из сусального золота

Если хотите почувствовать себя императором Древнего Рима, маска из позолоты — как раз то, что вам нужно. Считается, что тонкий слой драгоценного металла, нанесённый на кожу, компенсирует действие свободных радикалов, способствует обновлению клеток и повышению эластичности кожи. Цена вопроса — от $400 до $1000 за процедуру. Не факт, что поможет, зато будет что вспомнить.

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