Девушку унижали из-за лишнего веса, но она набрала ещё 18 кг и стала моделью

Такого от 23-летней Николь Херринг из Лондона, Англия, не ждал никто. Из забитой и ненавидящей себя девушки она превратилась в известную модель размера плюс-сайз и инфлюенсера. В "Инстаграме" на неё подписано уже 960 тысяч человек, и с каждым днём это количество только увеличивается, пишет Unilad.

Свой путь к принятию себя и здоровому образу жизни Николь начала несколько альтернативно. В школе её часто обижали, причём не важно за что, — сперва были брекеты и акне, а потом вес. Её обзывали жирной, обливали напитками и даже плевали в неё. Девушка всё сильнее ненавидела себя и заедала плохие эмоции вкусностями. В один прекрасный момент Николь решила меняться и записалась в спортзал.

Но уже через несколько занятий девушка поняла, как она ошибалась. Упражнения позволяли ей менять тело в любую сторону, и Николь осознала, что быть худой не так уж и хорошо, особенно когда от природы у тебя есть красивые изгибы. Девушка стала работать с тем, что у неё есть, и за пару лет набрала 18 килограммов. Параллельно она завела страницу в "Инстаграме", чтобы делиться своими результатами, и подписчики потекли рекой.

Самым моим большим достижением стало понимание того, что нельзя слушать остальных. Что бы я ни делала, как бы хорошо не справлялась, всегда найдётся кто-то, кто будет меня не одобрять. Но это моя жизнь, и я должна делать то, что будет лучшим для меня Николь Херринг

Девушка ходит в спортзал шесть раз в неделю и правильно питается. Больше Николь не хочет худеть — её устраивает её нынешнее тело. Своим примером она хотела показать, что заниматься спортом может кто угодно. И даже малейшее действие вызывает изменение в организме, поэтому сдаваться и останавливаться ни в коем случае нельзя.