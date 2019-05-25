Тунец, дыня, кофе: какие продукты превращаются в яд для беременных

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Тунец, дыня, кофе: какие продукты превращаются в яд для беременных

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Будущим мамам необходимо строго следить за своим рационом, иначе мечты о прибавлении в семье столкнутся с жестокой реальностью.

Иммунная система беременной женщины ослаблена, поэтому она в гораздо большей степени подвержена воздействию микробов и вирусов

Наибольшую опасность представляют сальмонелла, кампилобактер, токсоплазма и листерия, которые содержатся в необработанной пище

Беременные должны избегать мяса и яиц, не прошедших термическую обработку, копчёной рыбы, мягких сыров и непастеризованного молока

Источниками листерии часто становятся сосиски и колбасы, а также мясные салаты, полуфабрикаты и ассорти, приобретённые в магазине

В морской рыбе есть ртуть. Крупная рыба, такая как тунец, рыба-меч и акула, содержит её в опасных для плода количествах

Фрукты и овощи следует тщательно мыть и правильно хранить. Например, разрезанную дыню можно держать только в холодильнике

Безопасных доз алкоголя не существует. Беременным необходимо полностью от него отказаться

Стоит ограничить потребление кофеина. Лимит — 200 мг в день. В противном случае возрастают риски выкидыша и преждевременных родов

Пророщенные семена и зёрна (например, бобы, фасоль, редька и люцерна) могут быть заражены бактериями. Это нужно учитывать

Каждый день список продуктов питания, опасных для беременных, пополняется. Будущие мамы должны держать руку на пульсе

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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