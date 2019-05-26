Бойтесь губок для посуды и дверных ручек. 6 причин, чтобы мыть руки ещё чаще

Этим нехитрым способом вы сможете уберечь себя от серьёзных проблем со здоровьем.

В течение дня вы слишком часто трогаете дверные ручки

В то время как вирусы не задерживаются на дверных ручках надолго, с бактериями дела обстоят совсем иначе. Так, устойчивый к антибиотикам метициллинрезистентный золотистый стафилококк, вызывающий сепсис и пневмонию, может прожить на поверхности ручки несколько недель, а C. difficile, поражающая кишечник, — до пяти месяцев.

Губка, которой вы моете посуду, — самый грязный предмет на вашей кухне

В 2018 году авторы британского телешоу "Доверься мне, я доктор" провели эксперимент, чтобы выяснить, как быстро микробы вновь появляются на кухне после её обработки антибактериальными средствами. Первыми сдались губки для мытья посуды: они стали домом для кишечной палочки.

На вашем рабочем столе микробов больше, чем в унитазе

Недавнее исследование показало, что на поверхности любого стола в среднестатистическом офисе можно обнаружить в 400 раз больше микробов, чем на сиденье унитаза. Золотистый стафилококк, синегнойная палочка и хеликобактер пилори буквально оккупируют ваше рабочее место: на компьютерной мыши их более полутора тысяч, на клавиатуре — более 3,2 тысячи, а на телефоне — более 25 тысяч.

Микробы тоже не любят ходить пешком и предпочитают перемещаться на транспорте

В 2016 году учёные проверили лондонское метро в буквальном смысле под микроскопом. В результате был выявлен 121 штамм бактерий, в том числе устойчивых к антибиотикам. Не менее тревожная ситуация с заправочными пистолетами на бензоколонках и кнопками лифтов.

Опасайтесь самых дорогих ресторанов

Потому что даже они не безупречны. Самые грязные предметы — барные стулья и сиденья для малышей. На втором месте — меню, где "густонаселённость" микробов приближается к 185 тысячам на квадратный сантиметр.

Когда вы в последний раз очищали свой смартфон от пыли и грязи?

Скорее всего, никогда. Возможно, вы захотите исправить это, когда узнаете, что на его корпусе обитает в 10 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. Есть и хорошая новость: если вы используете только свой собственный гаджет, вы вряд ли заболеете, поскольку большинство бактерий тоже ваши собственные. Но когда вы берёте в руки чужое устройство, то будьте начеку.

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