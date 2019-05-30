Жизнь с чистого холста. Почему звёзды сводят свои татуировки

Лайф собрал примеры известных людей, которые решили избавиться от рисунков и надписей на теле.

Большинство известных людей изменили своё представление о крутости с течением времени. Теперь, когда татуировки потеряли для них былую актуальность, они сожалеют о поспешных решениях и неоправданном риске ради забавы и увлечения.

Виктория Бекхэм

Тяга к солидности Желание удалить татуировки модельер объяснила стремлением выглядеть более серьёзно в индустрии моды Фото © Jon Furniss/Invision for Harper's Bazaar/AP

Елизавета Пескова

Детская блажь Большое тату на полруки привело в шок её отца. Фото © Instagram/stpellegrino

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сделала татуировку, когда ей исполнилось 16 лет. Со временем она стала стесняться рисунка на руке и решила его убрать.

Анфиса Чехова

Необдуманное решение В течение нескольких лет актриса удаляет свои татуировки божьих коровок, которые сделала в 20 лет Фото © Instagram/achekhova

Телеведущая советует делать тату там, где сам обладатель рисунка не сможет его видеть.

— Все тату, как и любой элемент, надоедают, — говорит Анфиса. — Поэтому если начать делать татуировки, то лучше со спины.

Тем более не стоит набивать тату на лице и шее. Актриса считает, что со временем такое творчество будет казаться человеку неуместным.

Памела Андерсон

Смена образа Татуировка больше не подходит имиджу актрисы Фото © Miles Willis / Invision / AP

Памела сделала татуировку в виде колючей проволоки на бицепсе для своей роли в фильме "Не называй меня малышкой". Сейчас звезда хочет соответствовать своему новому сдержанному образу. Поэтому вместо того, чтобы перебивать рисунок, она решила удалить его полностью.

Меган Фокс

Отказ от кумиров молодости "Если бы я только могла пересадить себе всю кожу заново, я бы сделала это" Фото © AP Photo/Chris Pizzello

Меган Фокс избавилась от тату — портрета Мэрилин Монро. Изображение белокурой звезды можно было прежде увидеть чуть выше запястья Меган на её правой руке.

Актёр и музыкант Марк Уолберг

Плохой пример для детей На своём примере актёр решил показать, что тело требует уважения Фото © Instagram/markwahlberg

Известный своим бурным прошлым актёр и музыкант Марк Уолберг стал образцовым семьянином и заботливым отцом. Не так давно перед очередными съёмками актёру приходилось проводить долгие часы у гримёра, чтобы замаскировать татуировки на теле. В конце концов Уолберг решил распрощаться с ненужными рисунками. В воспитательных целях Марк взял в тату-салон своих старших детей, где он сводил свои татуировки. Таким образом ответственный родитель Уолберг решил показать семье, что сиюминутный каприз не стоит такой болезненной процедуры и нужно бережно относиться к телу.

Келли Осборн

Несоответствие новому образу Синтезатор на правой руке Келли — татуировка, о которой она жалеет больше всего. Фото © Paul A. Hebert / Invision / AP

В юности певица сделала 15 татуировок на своём теле: якоря, черепа, крылья и другие. С возрастом они стали нешуточно её раздражать, и Келли начала их сводить, чем занимается вот уже пять лет.

Ева Лонгория

Портрет бывшего Актриса сделала три татуировки в честь мужа Тони Паркера. Когда их брак рухнул, актриса отправилась сводить ненужные тату Фото © Jeff Daly / Invision / AP

Актриса Мелани Гриффит

Имя экс-супруга на руке стало неактуальным Актриса свела татуировку, посвящённую бывшему мужу Антонио Бандерасу, после развода Фото © Paul A. Hebert / Invision / AP

Чарли Шин

Имя экс-супруги на запястье Он избавился от имени бывшей супруги на своём запястье Фото © Eric Charbonneau / Invision / AP

Актёр был женат на Дэниз Ричардс и в знак любви набил имя супруги на своём запястье. Спустя всего четыре года брак распался. Вторая жена актёра, Брук Мюллер, очень злилась, когда видела на руке своего мужа имя его бывшей. Брук попросила Чарли свести тату. Он избавился от надписи, а чуть позже и от самой Брук.