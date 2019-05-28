200 укусов и 700 инъекций. Автомеханик за 19 лет стал неуязвим к змеиному яду

Американец Тим Фрид приобрёл иммунитет к змеиным токсинам и теперь помогает учёным в создании универсального антидота.

Молодой иммунолог Джейкоб Гленвилл познакомился с автомехаником Тимом Фридом в марте 2017 года. Гленвилл только что уволился из компании "Пфайзер" и запустил стартап Distributed Bio, чтобы самостоятельно разработать новый метод создания лекарств, основанный на извлечении из крови пациентов антител. Он как раз искал людей, выживших после отравления, когда наткнулся на Youtube-канал, автор которого рассказывал о своих экспериментах со змеиным ядом.

В одном из роликов Фрид даёт себя укусить чёрной мамбе — змее, от яда которой человек может умереть уже в течение 45 минут. Тем не менее он остаётся жив, как и во всех предыдущих случаях. При личной встрече Гленвилл узнал, что Фрид ставит над собой смертельно опасные опыты уже на протяжении 19 лет, и решил, что он поможет ему в поисках универсального противоядия.

Фрид начал тренировать свою иммунную систему в 2000 году. Он научился извлекать змеиный яд и стал вводить его себе в малых дозах в своей лаборатории, в которую он превратил подвал собственного дома. В 2001-м его впервые укусила живая змея — это была египетская кобра, которую он пытался "подоить". Фрид остался жив.

Той же ночью змея укусила его ещё раз. Фрида парализовало. Его отвезли в больницу, где он пролежал в коме четыре дня, а потом вернулся домой и продолжил свои эксперименты. С тех пор он сделал себе 700 инъекций яда и пережил 200 укусов змей.

Тот случай с египетской коброй изменил всю мою жизнь. Это был первый раз, когда я перехитрил смерть. Мне говорят, что я герой. Но это не так. Я просто идиот, который обожает, когда его кусают змеи Тим Фрид

Гленвилл считает, что Фрид — ключ к успеху в поиске универсального противоядия. По его мнению, механик-экстремал делал в своём подвале ту же работу, которую он проводил в лаборатории: искал общие черты у различных антител.

Наша иммунная система так же ленива, как и мы сами. Зачем ей создавать кучу разных антител, если можно сделать те, которые будут решать все задачи сразу? Джейкоб Гленвилл

После личной встречи с Фридом Гленвилл пригласил его в свою лабораторию в Сан-Франциско. Тим сразу же согласился. В результате учёным удалось выделить 282 типа антител, которые отвечали в его организме за нейтрализацию змеиного яда. Некоторые из них оказались в несколько раз сильнее, чем все существующие на сегодняшний день антидоты.

В декабре прошлого года Distributed Bio получила предложение от Национальных институтов здравоохранения США (NIH) — единовременный грант в размере $400 тыс. на дальнейшие исследования и ещё $80 тыс. ежегодно в качестве премиальных для Фрида. "Это только начало", — говорит Гленвилл.

А для Фрида это стало концом его смертельно опасной карьеры испытателя-одиночки: он перестал ставить опыты на себе, продал всех змей и оборудование и полностью переключился на лабораторную работу. А главное — впервые за долгие годы он смог посвятить себя семье.

К 25 годам она пережила два типа рака, 8 курсов химиотерапии и опасную инфекцию