6 операций и инсульт. Как студентка заново научилась ходить, чтобы стать врачом

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6 операций и инсульт. Как студентка заново научилась ходить, чтобы стать врачом

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Фото © Instagram/claudiaimartinez

Клаудия Мартинес из Техаса, США, надеется закончить университет в 2020 году. Она изучает медицинскую реабилитацию и неврологию и сама не понаслышке знает, через что проходят пациенты с неврологическими заболеваниями.

Впервые Клаудия столкнулась со странными симптомами в 2012 году: тогда ей было 19 лет и она уже училась в медицинском университете города Хьюстон. Девушка испытывала сильные головные боли, онемение конечностей и трудности при глотании, а её зрение стало расплывчатым. Сделав МРТ, она узнала свой диагноз — Мальформация Арнольда — Киари, сообщает Daily Mail.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/claudiaimartinez/" target="_blank">claudiaimartinez</a></p>

При этом заболевании часть головного мозга опускается, сдавливая и смещая спинной мозг. Клаудии сообщили, что если срочно не провести операцию, то она может оказаться парализованной уже через неделю. Но одной операции мало — девушке пришлось ложиться под нож шесть раз. Из-за осложнений она три года не могла нормально есть и получала питательную смесь через специальную трубку, что не раз доводило её до отчаяния. А во время последней операции в 2017 году Клаудия пережила инсульт.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/claudiaimartinez/" target="_blank">claudiaimartinez</a></p>

Реабилитация была долгой: девушка училась заново держать в руке ложку и чистить зубы. Сначала она не могла пройти и двух шагов, но благодаря усилиям врачей и своему упорству теперь может даже бегать. Однако кое от чего пришлось отказаться. Клаудия с 8 лет мечтала стать нейрохирургом, но после инсульта это невозможно.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/claudiaimartinez/" target="_blank">claudiaimartinez</a></p>

Но девушка не сдалась, а твёрдо решила, что закончит университет и будет помогать людям, оказавшимся в таком же положении, став реабилитологом. Проходя практику в неврологическом отделении, Клаудия невольно воодушевляет пациентов своим примером. Несмотря на все трудности, она закончила третий курс и надеется получить диплом в следующем году.

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