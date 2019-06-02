6 операций и инсульт. Как студентка заново научилась ходить, чтобы стать врачом

Клаудия Мартинес из Техаса, США, надеется закончить университет в 2020 году. Она изучает медицинскую реабилитацию и неврологию и сама не понаслышке знает, через что проходят пациенты с неврологическими заболеваниями.

Впервые Клаудия столкнулась со странными симптомами в 2012 году: тогда ей было 19 лет и она уже училась в медицинском университете города Хьюстон. Девушка испытывала сильные головные боли, онемение конечностей и трудности при глотании, а её зрение стало расплывчатым. Сделав МРТ, она узнала свой диагноз — Мальформация Арнольда — Киари, сообщает Daily Mail.

При этом заболевании часть головного мозга опускается, сдавливая и смещая спинной мозг. Клаудии сообщили, что если срочно не провести операцию, то она может оказаться парализованной уже через неделю. Но одной операции мало — девушке пришлось ложиться под нож шесть раз. Из-за осложнений она три года не могла нормально есть и получала питательную смесь через специальную трубку, что не раз доводило её до отчаяния. А во время последней операции в 2017 году Клаудия пережила инсульт.

Реабилитация была долгой: девушка училась заново держать в руке ложку и чистить зубы. Сначала она не могла пройти и двух шагов, но благодаря усилиям врачей и своему упорству теперь может даже бегать. Однако кое от чего пришлось отказаться. Клаудия с 8 лет мечтала стать нейрохирургом, но после инсульта это невозможно.

Но девушка не сдалась, а твёрдо решила, что закончит университет и будет помогать людям, оказавшимся в таком же положении, став реабилитологом. Проходя практику в неврологическом отделении, Клаудия невольно воодушевляет пациентов своим примером. Несмотря на все трудности, она закончила третий курс и надеется получить диплом в следующем году.