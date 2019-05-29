Аномальная жара надвигается на Россию. Чем она грозит и как её пережить

Синоптики обещают аномальную жару в центральной части России — выше 30 градусов тепла. Лайф выяснил, для кого такие перепады температуры могут быть опасны и как избежать перегрева.

Резкое повышение температуры, духота и прямые солнечные лучи могут стать причиной плохого самочувствия. Как отмечают врачи, негативные последствия могут быть у большинства жителей мегаполисов. Особенно опасна жара маленьким детям, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и пожилым.

Чем опасна жара

Тепловой удар Головокружение, тошнота, помутнение в глазах, обмороки, мышечные спазмы Фото © Giphy

Тепловой удар — это перегрев организма в целом. Если долго находиться на жаре, в душном помещении, состояние может ухудшиться до потери сознания и рвоты. Как только почувствовали недомогание — выпейте воды, зайдите в тень или в прохладное помещение.

Обезвоживание На жаре человек активно потеет, из-за этого нарушается водно-солевой баланс организма Фото © Giphy

— Если в организме нет достаточного количества жидкости, нарушается работа внутренних органов, сгущается кровь, что может привести к сердечным приступам и формированию тромбов, — говорит кардиолог Юрий Серебрянский.

Инсульт и инфаркт Жара провоцирует скачки артериального давления — сосуды могут не выдержать Фото © Giphy

Резкий перепад температуры вызывает сдавленность в груди, повышение или понижение давления, учащённое сердцебиение, нехватку воздуха. Как отмечает профессор Серебрянский, не нужно торопиться из прохладного помещения на жаркую улицу или наоборот — так вы нагружаете своё сердце. Постойте некоторое время в тёплом, но недушном помещении или возле выхода на улицу, где прохладно и можно уберечься от скачка температуры.

Простуда В жару легко простудиться на сквозняке или под кондиционером Фото © Giphy

По словам терапевта Александра Евдокимова, нужно быть осторожными с охлаждающими методами в период жары. Кондиционер может стать причиной простуды, если сидеть прямо под струями холодного воздуха. А сквозняки от открытых окон только кажутся безобидным освежающим ветерком — можно легко застудить поясницу, подхватить насморк и кашель.

И не нужно жадно глотать холодные напитки и мороженое. Ангина — одно из самых частых заболеваний в жаркое время года.

Как спастись от жары

Пейте больше воды. Маленькими глотками. Лучше взять воду комнатной температуры. Юрий Серебрянский рекомендует пить минеральную щелочную воду, она помогает восстановить водно-солевой баланс организма и отлично утоляет жажду.

Не ходите без головных уборов под палящим солнцем. И не находитесь в жару долго на солнце.

Носите лёгкую одежду из натуральных тканей — льняных или хлопковых. Одежда должна быть свободной, чтобы тело могло дышать, как отмечает Александр Евдокимов, и желательно в светлых тонах, чтобы отражать солнечные лучи.

Умерьте физическую нагрузку. Не нужно устраивать марафон по солнечным улицам города, особенно если у вас нет необходимой подготовки.

Следите за питанием. В период жары лучше ограничить употребление солёной и жирной пищи. Ешьте фрукты, овощи, нежирную рыбу. Не перегружайте свой организм.

Наслаждайтесь тёплой погодой, солнцем и следите за температурой, чтобы провести лето без последствий для здоровья.