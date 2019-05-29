От импотенции до туберкулёза. Чем ещё опасны кальяны и вейпы

Лайф выяснил, почему кальян, вейпы и электронные сигареты не менее вредны, чем сигареты, и какие заболевания ждут заядлых курильщиков любых никотиновых устройств.

В столичном Департаменте здравоохранения заявили, что курение кальяна может привести к развитию туберкулёза и других инфекционных заболеваний. Кальяны, вейпы, электронные сигареты — это формы, под которые производители табачных изделий и никотиновой продукции пытаются спрятать курение. По словам терапевта Альбины Стрельченко, вечер, проведённый за кальяном, сравним с выкуренной пачкой сигарет за короткое время.

Туберкулёз и гепатит

— Самое опасное в кальянах — это даже не табак и дым, который появляется вследствие горения. Больше всего вреда — от трубок, через которые человек курит. Эти трубки не обрабатываются и не очищаются должным образом, — говорит нарколог Алексей Казанцев.

Вода не смывает туберкулёзную микробактерию — палочку Коха. Если до вас кальян курил человек с туберкулёзом, его бактерии могут через вдох табачного дыма попасть к вам в организм. Это касается не только кальянов в ресторанах и специализированных заведениях. Даже домашний кальян может быть опасен: вы же не знаете, кто проверял его, трогал, пытался раскурить до покупки вами.

Если у человека есть ранки на губах или в ротовой полости, он тем же самым способом может подхватить вирус гепатита А.

— Все фильтры в трубочках кальяна и сменные мундштуки — это не стопроцентная защита. Бактерии, провоцирующие туберкулёз и гепатит, эти псевдофильтры пропускают, — добавляет нарколог.

Технического регламента для жидкостей в вейпах и курительных смесей в кальянах не существует. Поэтому, как отмечает в интервью ИА "Москва" заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения Олег Кутушев, состав продукции, которую употребляют наши граждане, может быть некачественным.

— Не существует безопасных вдохов и выдохов табачного дыма, токсический эффект которого неоспорим, — это семь тысяч токсических веществ, около 50 канцерогенов и мутагенов, тяжёлые металлы и радиоактивные вещества, — добавил Кутушев.

Импотенция и бесплодие

На пачках сигарет давно размещаются страшные картинки со словами "мёртворождение", "импотенция", "бесплодие". Как отмечают врачи, кальяны, вейпы и электронные сигареты ведут к аналогичным последствиям.

— Сперматозоид — самая слабая клетка в мужском организме. Она легко убиваема и может не перенести свободных радикалов от кальяна. Курение подобных приспособлений может привести к возникновению повреждённых сперматозоидов, от которых невозможно зачать. Вредные вещества из курительных приспособлений также вызывают мужское бесплодие и остеопороз — отложение кальция в почках, — говорит уролог Евгений Греков.

Международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Борис Лордкипанидзе подчёркивает, что курение кальяна, вейпа и прочих подобных приспособлений для женщин равнозначно курению обычных сигарет. И фразы, что бросила курить, поэтому только вейп и кальян, — это самообман.

Инфаркт и инсульт

Курение кальяна и вейпов вызывает сужение сосудов. Нарушается кровоснабжение всех органов.

— Чем старше человек, тем опаснее для него курение сигарет, кальяна, вейпов и прочего, — говорит кардиолог Ольга Молчанова. — С возрастом эластичность сосудов ухудшается. Особенно чувствительны к сужению сосуды сердца и головного мозга. Если не избавиться от вредной привычки, можно заработать инфаркт или инсульт.

Кроме того, дым от табака и жидкостей в вейпах токсичен для всей сердечно-сосудистой системы. Опасные вещества всасываются в кровь и разносятся по всем органам, отравляя и печень, и почки, и желудок. И при этом страдает не только курильщик, но и люди, находящиеся рядом с ним, вдыхающие ядовитый дым.

Как отмечает нарколог Алексей Казанцев, у курильщиков наблюдаются одышка, хронический бронхит, нарушается периферическое кровообращение — мёрзнут руки и ноги. Кожа становится дряблой. Курение сигарет, кальяна и вейпов обладает отсроченным эффектом и разрушает организм постепенно. Многие курильщики доживают до преклонных лет, но качество их жизни значительно ухудшается. И эффектное выдыхание дыма уже не приносит удовольствия, но становится медленно убивающей привычкой.