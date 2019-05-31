Вот что произойдёт, если ваш ребёнок проглотит батарейку-таблетку

Последствия могут быть самыми тяжёлыми, поэтому лучше этого вообще не допускать.

В сообществе CPR Kids в "Фейсбуке" появилось фото последствий воздействия батарейки-таблетки на слизистую оболочку. Для примера было использовано куриное филе. "Таблетки" часто используются в детских игрушках. По своим размерам и форме такой элемент питания может напомнить ребёнку конфету. Если он её случайно проглотит, тяжёлые последствия не заставят себя долго ждать.

Я решила провести этот эксперимент после похода в магазин со своей старшей дочерью. Она заметила, что на одной из полок лежал открытый пакет с "таблетками". "Неужели они не понимают, как это опасно?" — подумала я. В тот же день я сделала эти снимки Сара Ханстед, администратор группы CPR Kids

Сара, которая работает медсестрой в скорой помощи, купила куриное филе и на 4 часа поместила в него батарейку, периодически фиксируя, что происходит с мясом. Первые признаки разрушительного воздействия появились уже спустя полчаса. С течением времени эффект усилился в разы.

Попав в пищевод или дыхательные пути ребёнка, миниатюрная батарейка может привести к химическим и термическим ожогам. А в случае застревания "таблетка" может и вовсе вызвать летальное кровотечение. Вот почему производители игрушек стараются сделать отсек с батарейками максимально недоступным для детей, прикручивая крышку винтами с нестандартными головками.

Я понимала, как это опасно, но не думала, что всё происходит настолько стремительно Сара Ханстед, администратор группы CPR Kids

Если ваш ребёнок проглотил батарейку, не пытайтесь вызвать у него рвоту, не давайте есть и пить. Его нужно как можно скорее доставить в больницу. Упаковку от элемента питания лучше взять с собой, чтобы врачи знали, какой именно тип "таблетки" угрожает здоровью малыша.

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