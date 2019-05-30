Аномалия или маркер болезни? Медики объяснили феномен родинок на запястье

Медики с иронией отнеслись к потоку фотографий с похожими пигментными пятнами и предложили устроить альтернативный флешмоб — с родинками на ягодице.

Посмотрите на своё запястье. Теперь на другое. Она есть? Добро пожаловать в семью! Восторженные интернет-пользователи слились в общем порыве: "Что, у тебя то же самое?!"

Откуда вообще берутся родинки

1. Наследственность. Появление пигментных пятен в каком-то определённом месте может быть заложено в вашей ДНК. Так что стоит осмотреть руки родителей.

2. Солнце. Любите загорать и ходить в солярий? Да будет вам известно, что ультрафиолетовое излучение провоцирует выработку меланина — особого пигментного вещества в нашем организме.

3. Гормоны. Родинки порой то возникают, то исчезают после родов, болезней, сильных стрессов. Всё это гормональные всплески.

4. Вирусы. Например, вирус папилломы. Из-за него родинка становится похожа на "грибок на ножке".

5. Радиация, рентгеновское излучение. Из-за них пигментированные клетки перемещаются ближе к наружному слою кожи — эпидермису.

Что говорят врачи

В целом — что беспокоиться не о чем. По крайней мере, пока родинки плоские, то есть не возвышаются над остальной поверхностью кожи. Вообще, медики спокойно и даже с улыбкой восприняли новый флешмоб в соцсетях.

С таким же успехом можно фотографировать родинки на лбу или правой ягодице. Поверьте, они найдутся у множества людей Андрей Коржиков, хирург-онколог, заслуженный врач РФ

Людей без родинок в природе нет, подчеркнули специалисты. У кого-то их больше, у кого-то меньше. Как правило, у рыжих и светловолосых больше.

Ни о чём это не говорит, и симптомом какой-либо болезни не является. Просто у людей, на коже которых достаточно много новообразований, с высокой вероятностью они появляются и на запястьях Екатерина Вертиева, дерматолог, онкодерматолог, косметолог

Но почему всё-таки именно там? Генетик Евгений Лильин пояснил, что рука выше кисти для пигментных пятнышек — одно из "любимых" мест.

Родинки любят запястья. Вообще, у каждого вируса есть излюбленные места. Но само наличие пигментных пятен — ещё не повод для беспокойства. Есть в народе поговорка: много родинок — счастливый человек. Вот из этого и надо исходить Евгений Лильин, генетик, заслуженный врач РФ

Специалисты подчёркивают: неважно, где находится ваша родинка. Но если вы заметили, что она увеличивается в размерах, то бегом в поликлинику. И напоминают, что её крайне опасно травмировать: может возникнуть раковая опухоль.