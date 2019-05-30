Аномалия или маркер болезни? Медики объяснили феномен родинок на запястье

Посмотрите на своё запястье. Теперь на другое. Она есть? Добро пожаловать в семью! Восторженные интернет-пользователи слились в общем порыве: "Что, у тебя то же самое?!"
Откуда вообще берутся родинки
1. Наследственность. Появление пигментных пятен в каком-то определённом месте может быть заложено в вашей ДНК. Так что стоит осмотреть руки родителей.
2. Солнце. Любите загорать и ходить в солярий? Да будет вам известно, что ультрафиолетовое излучение провоцирует выработку меланина — особого пигментного вещества в нашем организме.
3. Гормоны. Родинки порой то возникают, то исчезают после родов, болезней, сильных стрессов. Всё это гормональные всплески.
4. Вирусы. Например, вирус папилломы. Из-за него родинка становится похожа на "грибок на ножке".
5. Радиация, рентгеновское излучение. Из-за них пигментированные клетки перемещаются ближе к наружному слою кожи — эпидермису.
Что говорят врачи
В целом — что беспокоиться не о чем. По крайней мере, пока родинки плоские, то есть не возвышаются над остальной поверхностью кожи. Вообще, медики спокойно и даже с улыбкой восприняли новый флешмоб в соцсетях.
С таким же успехом можно фотографировать родинки на лбу или правой ягодице. Поверьте, они найдутся у множества людей
Андрей Коржиков, хирург-онколог, заслуженный врач РФ
Людей без родинок в природе нет, подчеркнули специалисты. У кого-то их больше, у кого-то меньше. Как правило, у рыжих и светловолосых больше.
Ни о чём это не говорит, и симптомом какой-либо болезни не является. Просто у людей, на коже которых достаточно много новообразований, с высокой вероятностью они появляются и на запястьях
Екатерина Вертиева, дерматолог, онкодерматолог, косметолог
Но почему всё-таки именно там? Генетик Евгений Лильин пояснил, что рука выше кисти для пигментных пятнышек — одно из "любимых" мест.
Родинки любят запястья. Вообще, у каждого вируса есть излюбленные места. Но само наличие пигментных пятен — ещё не повод для беспокойства. Есть в народе поговорка: много родинок — счастливый человек. Вот из этого и надо исходить
Евгений Лильин, генетик, заслуженный врач РФ
Специалисты подчёркивают: неважно, где находится ваша родинка. Но если вы заметили, что она увеличивается в размерах, то бегом в поликлинику. И напоминают, что её крайне опасно травмировать: может возникнуть раковая опухоль.
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