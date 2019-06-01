Стоп, аллергия! Как спастись от тополиного пуха

Горячая весна в этом году спровоцировала раннее цветение растений. Сейчас в майском прогретом воздухе носятся хлопья ивового пуха. Как утверждают специалисты по ботанике, цветение тополя — впереди.

— Помимо ивы цветёт и верба. У неё тоже опушённые семена. И хотя год на год на приходится, но нынешняя весна пришла на полторы недели раньше, чем обычно, поэтому растения тоже спешат, — пояснил Лайфу завкафедрой растениеводства РУДН Валентин Введенский.

Тополя, которые начнут цвести следом за ивами, не зря в больших количествах высаживают в городской черте. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина объяснила, что именно это дерево — самый активный очиститель воздуха.

— Тополь абсорбирует выхлопные газы и техническую пыль на автомобильных асфальтированных дорогах, — рассказала она.

— Сам по себе тополиный пух — не аллерген, то есть не обладает свойствами, вызывающими эту болезнь, — пояснила иммунолог-аллерголог Надежда Логина. — Просто к пуху легко прилипает микроскопическая пыльца цветущих в это время трав и деревьев. Именно она, перенесённая лёгкими ворсинками, и вызывает болезненную реакцию, распухшие носы и заплаканные глаза.

В конце мая — начале июня наступает сезон цветения злаковых трав, которые вызывают реакцию у аллергиков. Он продлится до июля.

Вооружимся лайфхаками

Вакцинация против злаковых Её проходят зимой, сейчас же можно сделать кожные пробы, если ещё нет симптомов аллергии. Если уже есть — сдать анализ крови Фото © Pixabay

Диета против цветения Если вы не переносите злаковые, врач назначит диету — без хлеба, хлопьев, макарон и запретит пить пиво, виски и квас Фото © Pixabay

Фильтры для носа Врачи уверяют: маску носить бесполезно — от пуха защитит, а от пыльцы — нет. Лучше купить невидимые фильтры для носа (Nose Mask) Скрин из видео © youtube.com/здоровые люди

Одежда, закрывающая тело Аллергены попадают в организм не только через органы дыхания и пищеварения, но и через кожу Фото © Shutterstock

Душ после выхода на улицу После прогулки врачи советуют промыть нос, глаза, по возможности принять душ Фото © Pixabay

Спорт только в закрытых помещениях Активный спорт на открытом воздухе — бег, футбол, катание на велосипеде — заставит вас вдохнуть больше аллергенов Фото © Pixabay

Только влажная уборка Пылесос лишь разгонит пух по углам, поэтому ведро с водой и тряпка — надёжное оружие в защите дома от тополиной ваты Фото © Pixabay

Головной убор Длинные волосы лучше покрывать головным убором. Так ваши локоны соберут меньше пушинок от тополя Фото © Pixabay

Сейчас существуют действенные методы лечения, которые навсегда избавляют человека от пыльцевой аллергии. Главное, не отчаиваться и обратиться к врачу, тогда распухший нос и слезящиеся глаза постепенно перестанут вас беспокоить, а период цветения станет для вас наслаждением, а не пыткой.