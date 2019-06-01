Стоп, аллергия! Как спастись от тополиного пуха

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Стоп, аллергия! Как спастись от тополиного пуха

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Фото © РИА "Новости" / Иван Макеев

Горячая весна в этом году спровоцировала раннее цветение растений. Сейчас в майском прогретом воздухе носятся хлопья ивового пуха. Как утверждают специалисты по ботанике, цветение тополя — впереди.

— Помимо ивы цветёт и верба. У неё тоже опушённые семена. И хотя год на год на приходится, но нынешняя весна пришла на полторы недели раньше, чем обычно, поэтому растения тоже спешат, пояснил Лайфу завкафедрой растениеводства РУДН Валентин Введенский.

Тополя, которые начнут цвести следом за ивами, не зря в больших количествах высаживают в городской черте. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина объяснила, что именно это дерево — самый активный очиститель воздуха.

<p>Фото © РИА &#34;Новости&#34; / Иван Макеев</p>

— Тополь абсорбирует выхлопные газы и техническую пыль на автомобильных асфальтированных дорогах, рассказала она.

— Сам по себе тополиный пух — не аллерген, то есть не обладает свойствами, вызывающими эту болезнь, — пояснила иммунолог-аллерголог Надежда Логина. — Просто к пуху легко прилипает микроскопическая пыльца цветущих в это время трав и деревьев. Именно она, перенесённая лёгкими ворсинками, и вызывает болезненную реакцию, распухшие носы и заплаканные глаза.

В конце мая — начале июня наступает сезон цветения злаковых трав, которые вызывают реакцию у аллергиков. Он продлится до июля.

Вооружимся лайфхаками

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Её проходят зимой, сейчас же можно сделать кожные пробы, если ещё нет симптомов аллергии. Если уже есть — сдать анализ крови

Фото © Pixabay

Диета против цветения

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Фото © Pixabay

Фильтры для носа

Врачи уверяют: маску носить бесполезно — от пуха защитит, а от пыльцы — нет. Лучше купить невидимые фильтры для носа (Nose Mask)

Скрин из видео © youtube.com/здоровые люди

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Фото © Shutterstock

Душ после выхода на улицу

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Спорт только в закрытых помещениях

Активный спорт на открытом воздухе — бег, футбол, катание на велосипеде — заставит вас вдохнуть больше аллергенов

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Фото © Pixabay

Головной убор

Длинные волосы лучше покрывать головным убором. Так ваши локоны соберут меньше пушинок от тополя

Фото © Pixabay

Сейчас существуют действенные методы лечения, которые навсегда избавляют человека от пыльцевой аллергии. Главное, не отчаиваться и обратиться к врачу, тогда распухший нос и слезящиеся глаза постепенно перестанут вас беспокоить, а период цветения станет для вас наслаждением, а не пыткой.

Автор:
Светлана Ибрагимова
СИ
Светлана Ибрагимова
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