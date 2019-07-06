Толстушка провела в кровати 10 лет, прежде чем скинула 197 кг и встретила любовь

55-летняя Джанин Мюллер из Вашингтона, США, больше двух лет усиленно сражалась с лишним весом, который отравлял её существование. Женщина обратилась к специалистам, и теперь она самая счастливая на свете.

Проблемы с весом у Джанин начались с самого детства. В агентстве по усыновлению её новым родителям сказали, что за питанием девочки надо будет наблюдать с особенным тщанием, ведь у неё, судя по родственникам, предрасположенность к полноте. Поэтому педиатр с четырёх лет прописал Джанин таблетки для похудения, которые всё сделали только хуже.

Эти таблетки всё мне испортили, ведь у них были такие же побочные эффекты, как и у амфетаминов. Моя жизнь после них кардинально поменялась и уже никогда не была прежней Джанин Мюллер

Из-за препаратов девушка пухла на глазах. Некоторое время она проработала моделью плюс-сайз, но после смерти родителей вес совсем вышел из-под контроля. Десять лет Джанин жила с трудом, не в состоянии сама добраться даже до туалета, поэтому женщина решила обратиться к врачу. Он порекомендовал операцию на желудке, и Джанин согласилась, пишет Daily Mail.

В итоге женщине удалось сбросить 195,5 килограмма. Воодушевившись такими результатами, Джанин обратилась в агентство для одиноких, где и познакомилась с Дагом. Парень с пониманием отнёсся к ситуации женщины и теперь всячески её поддерживает, ведь Джанин ещё есть куда стремиться.

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