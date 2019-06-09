Учитель усыновил 13-летнего школьника, узнав, что ему срочно нужна пересадка

Школьник Дэмиен из Колорадо страдает почечной недостаточностью с восьми лет и нуждается в трансплантации. Но это не все трудности, выпавшие на его долю.

У Дэмиена не было постоянного дома. Всю свою жизнь он переходил от опекуна к опекуну, часть времени проводя в больницах. Мальчику нужны были ежедневный диализ, особый уход и диета. И вот очередной опекун не справился со своими обязанностями. А каждый раз, когда Дэмиен покидал приёмную семью, он терял место в очереди на пересадку.

Когда мальчик снова должен был отправиться жить в больницу, он рассказал своему учителю математики Финну Лэннингу, что не будет больше приходить на занятия. И педагог не смог пройти мимо проблем ученика, который, по его словам, был умным, добрым и прилежным мальчиком, пишет Daily Mail. Он решил усыновить Дэмиена, чтобы у него были постоянные дом и забота — условия, необходимые для трансплантации.

Дэмиен научился быть независимым и предпочитает держать свои проблемы при себе. О том, что происходит, он рассказал мне за несколько дней до возвращения в больницу. Я не мог выбросить его историю из головы и решил взять на себя заботу о мальчике Финн Лэннинг, учитель

От слов учитель сразу перешёл к делу, и вот уже три месяца добросердечный учитель заботится о мальчике, взяв на себя все расходы. Также педагог завёл страницу на GoFundMe, где каждый может помочь школьнику деньгами. Теперь они вместе ждут операцию и с надеждой говорят о том, как изменится жизнь после.

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