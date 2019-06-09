Отряд витаминов. За какими ягодами нужно охотиться в первую очередь

Лайф выяснил, какие ягоды и когда есть лучше всего и как они влияют на здоровье и иммунитет.

Одними из первых на рынках и прилавках появляются черешня и клубника. Но в ранних ягодах больше вероятности встретить нитраты, пестициды и другие вредные вещества, которые добавляют производители, чтобы они быстрее созрели.

— Ягоды нужно есть по сезону. Но не стоит торопиться покупать самые ранние, первые на рынке. Они, скорее всего, выращены с помощью нитратов и никакой пользы не принесут, — рассказала гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Самые полезные

Черешня Улучшает состояние кожи, снижает холестерин, повышает иммунитет Фото © Pexels

В черешне много бета-каротиноидов — пигментирующих веществ, которые придают окрас ягоде и положительно влияют на кожу, снижают холестерин, повышают иммунитет.

— Чем ярче ягода и слаще на вкус, тем больше в ней содержится полезных бета-каротиноидов, — отметила диетолог Марина Аплетаева.

Калий, содержащийся в черешне, оказывает лёгкий мочегонный эффект.

Клубника Помогает в борьбе со старением и раком Фото © Pexels

В клубнике также содержатся бета-каротиноиды, которые помогают коже сохранить свежесть и упругость, а ещё способствуют уничтожению раковых клеток.

Клюква и брусника От камней в почках, высокой температуры и для заживления ран Фото © Pexels

Клюква и брусника содержат в большом количестве витамины С, группы В, калий и никотиновую кислоту. Благодаря этим составляющим ягоды часто применяются для приготовления лекарственных средств, настоек от кашля, простуды и для заживления ран. Мочегонные свойства брусники и клюквы облегчают боли при цистите и мешают образованию камней в почках, снижая при этом артериальное давление. Антиоксидантные свойства этих ягод также способствуют укреплению клеточных мембран и сосудов.

Брусника созревает ближе к осени, тогда как ягоды клюквы собирают и весной — в это время плоды более сладкие. Однако осенью в клюкве больше витаминов.

Голубика и черника Улучшают зрение и борются с раком Фото © Pexels

По словам врачей, флавоноиды в составе черники действительно улучшают состояние сосудистой стенки сетчатки, но утраченное зрение они не вернут. Поэтому черника хороша для профилактики, а не для лечения глазных заболеваний.

Зато эти ягоды полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях. Черника, так же как и голубика, содержит антиоксиданты и вещества, которые снижают холестерин, укрепляют сосуды и иммунную систему.

Тёмно-синий цвет этих ягод объясняется большим содержанием антоцианов, которые обладают противораковым действием. Поэтому голубику и чернику используют в борьбе с онкологическими заболеваниями. При этом в чернике антоцианов в два раза больше.

Садовая малина Останавливает старение и борется с воспалениями Фото © Pexels

Диетолог Татьяна Бандурина рекомендует есть эту ягоду в летний сезон в большом количестве, а также запасаться на зиму, поскольку малина замедляет старение организма.

— Эта ягода также содержит противовоспалительные, аспириноподобные вещества, которые, кроме прочего, разжижают кровь и препятствуют преждевременному старению, но, в отличие от лекарств с подобными свойствами, не обладают побочными эффектами. Если нет противопоказаний, малину можно есть в достаточно больших количествах, по 100–150 граммов в день, –- рассказала Лайфу Татьяна Бандурина.

На зиму врачи советуют запасаться сушёной малиной или делать из неё варенье, чтобы лечить простуду.

Арбуз Спасает от мочекаменной болезни и полового бессилия Фото © Pexels

Мякоть арбуза содержит кислоту аргинин и другие полезные вещества, которые повышают выносливость и сексуальные возможности мужчин, увеличивая циркуляцию крови в органах малого таза.

Поддержанию сексуальной активности способствуют также бета-каротин и ликопин. Они благотворно влияют на работу сердца и простаты. Врачи также отмечают в этой ягоде высокое содержание калия. Он входит в состав минеральных солей, которые способствуют расщеплению камней в почках. А огромное содержание воды в арбузе помогает выведению вредных веществ и снижению артериального давления.

Разнообразие лучше всего

Врачи рекомендуют есть не только один вид любимых ягод. Для микрофлоры нашего кишечника важно разнообразие.

— Чем больше видов ягод мы едим, по очереди или вперемешку, тем богаче флора в кишечнике и тем больше положительных эффектов от этой флоры может получить организм, — пояснил гастроэнтеролог Владимир Пилипенко.

Однако стоит с осторожностью выбирать ягоды, если у вас есть аллергия, напоминает Ирина Бережная. Например, тем, у кого аллергия на красные ягоды или мёд, нельзя есть малину и клубнику. Лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом, прежде чем налегать на ягоды.

Медики рекомендуют отдавать предпочтение местным ягодам, которые выросли поблизости с местом вашего проживания. Привозные "природные витамины", особенно издалека, часто дозревают по пути, в них не накапливается такого количества полезных веществ, как если бы они дозрели на грядке или кустике.