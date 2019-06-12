Врачи предупредили туристов в Таиланде о смертельной бактерии, обитающей в воде

Если опоздать с обращением к врачу, заражение может привести к печёночной недостаточности и летальному исходу.

Возбудителем заболевания является бактерия рода лептоспира, переносчиками которой обычно становятся животные — крысы, коровы, козы и овцы. Она попадает в кровь человека через открытые раны или царапины при контакте кожи или слизистых оболочек с заражённой водой, а также при употреблении заражённой пищи.

С началом сезона дождей в Таиланде туристам было рекомендовано не ходить босиком по лужам и носить водонепроницаемую обувь в подтопленных местах.

Симптомы лептоспироза варьируются от мышечных болей до кровавого кашля, а также пожелтевших зрачков и кожи — признаков печёночной недостаточности. Бить тревогу нужно в случае, если вас давно не тянет в туалет по малой нужде и при этом вы чувствуете истощение.

Лептоспироз в основном распространён на северо-востоке и юге страны, а также в её центре. Врачи советуют туристам держаться подальше от регионов, подверженных наводнениям. Если произошёл контакт с грязной водой, необходимо как можно быстрее принять меры по дезинфекции, чтобы снизить риск заражения.

В 2010 году от лептоспироза скончался двукратный олимпийский чемпион по гребле, британский спортсмен Энди Холмс. Заражение произошло после контакта с грязной водой.

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