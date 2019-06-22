Почему вам не нужно спать по 8 часов в день: врачи нашли идеальный режим сна

Дэвид Каннингтон из австралийского Фонда здоровья сна считает, что привычные представления о периоде ночного отдыха организма не соответствуют его потребностям.

Если вы начинаете клевать носом в офисе в разгар рабочего дня, в этом нет ничего предосудительного. Эксперты утверждают, что человеческий организм сам регулирует время и продолжительность сна в зависимости от его потребностей. А идея о том, что нужно обязательно спать по восемь часов в день, пришла к нам из XIX века и уже утратила свою актуальность, считает сомнолог Дэвид Каннингтон из австралийского Фонда здоровья сна.

По словам учёного, изначально борьба за право на восьмичасовой сон была одним из пунктов программы английского социального реформатора Роберта Оуэна. "Восемь часов труда, восемь часов восстановления, восемь часов отдыха" — гласила она.

До начала XIX века люди спали ночью по три-четыре часа, затем пару часов бодрствовали и погружались в полудрёму. В течение дня они могли дремать несколько раз. Это нормально для нашего организма Дэвид Каннингтон

Учёный считает, что режим дня, существующий в странах Южной Европы, когда население погружается в дневной сон во время сиесты, гораздо лучше отвечает потребностям организма. Кроме того, он призывает не критиковать миллениалов за их кажущуюся леность.

У продвинутой молодёжи свободный график работы. Она сама управляет своим временем. Поэтому она успевает и потусить, и поиграть в приставку, и поспать, и при этом оказывается более продуктивной, чем старшее поколение Дэвид Каннингтон

Большинство пенсионеров замечают, что они начинают чаще просыпаться, когда становятся старше, и думают, что это неправильно, но на самом деле они возвращаются к своим биологическим установкам, также утверждает Каннингтон.

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