Почему вам не нужно спать по 8 часов в день: врачи нашли идеальный режим сна

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Фото © Shutterstock

Дэвид Каннингтон из австралийского Фонда здоровья сна считает, что привычные представления о периоде ночного отдыха организма не соответствуют его потребностям.

Если вы начинаете клевать носом в офисе в разгар рабочего дня, в этом нет ничего предосудительного. Эксперты утверждают, что человеческий организм сам регулирует время и продолжительность сна в зависимости от его потребностей. А идея о том, что нужно обязательно спать по восемь часов в день, пришла к нам из XIX века и уже утратила свою актуальность, считает сомнолог Дэвид Каннингтон из австралийского Фонда здоровья сна.

<p>Дэвид Каннингтон. Фото © Nine</p>

По словам учёного, изначально борьба за право на восьмичасовой сон была одним из пунктов программы английского социального реформатора Роберта Оуэна. "Восемь часов труда, восемь часов восстановления, восемь часов отдыха" — гласила она.

До начала XIX века люди спали ночью по три-четыре часа, затем пару часов бодрствовали и погружались в полудрёму. В течение дня они могли дремать несколько раз. Это нормально для нашего организма

Дэвид Каннингтон

<p>Фото © Shutterstock</p>

Учёный считает, что режим дня, существующий в странах Южной Европы, когда население погружается в дневной сон во время сиесты, гораздо лучше отвечает потребностям организма. Кроме того, он призывает не критиковать миллениалов за их кажущуюся леность.

У продвинутой молодёжи свободный график работы. Она сама управляет своим временем. Поэтому она успевает и потусить, и поиграть в приставку, и поспать, и при этом оказывается более продуктивной, чем старшее поколение

Дэвид Каннингтон

<p>Фото © Shutterstock</p>

Большинство пенсионеров замечают, что они начинают чаще просыпаться, когда становятся старше, и думают, что это неправильно, но на самом деле они возвращаются к своим биологическим установкам, также утверждает Каннингтон.

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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