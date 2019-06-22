С градусом и без. Что выпить, чтобы не зачахнуть в жару?

Какие безалкогольные напитки лучше всего утоляют жажду и при этом не вредят здоровью, рассказали недавно эксперты "Роскачества". А что выпить после раскалённого дня и встать наутро без мигрени, объяснили врачи, опрошенные Лайфом.
Вода и безалкогольные напитки
В "Роскачестве" отметили, что российская вода не хуже импортной, а часто и лучше. В день надо выпивать по два литра воды. Она не только питает клетки, но и вымывает токсины из организма и образовывает полезные для человека соединения различных химических элементов.
Минеральная или питьевая вода
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А лечебно-столовую воду лучше оставить для лечения.
Больше чая!
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При этом эксперты "Роскачества" не рекомендуют в жару пить газированные напитки с высоким содержанием сахара.
Настоящий квас
В нём не должно быть искусственных добавок — красителей, подсластителей и усилителей вкуса
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С квасом нужно быть осторожнее. Следует обращать внимание, является он продуктом брожения квасного сусла или обычным газированным напитком со вкусом кваса.
А лимонады в жару лучше не пить, как и любые напитки с большим содержанием сахара. В одном литре современной газировки содержится в среднем от 80 до 100 граммов сахара.
Допустимый алкоголь
Лето — сезон вечеринок на свежем воздухе, однако напиваться в жару вредно. Но иногда лучше пропустить пару стаканов пунша, чем соблюдать строгий пост. Как культурно провести летние посиделки с друзьями, рассказала эндокринолог Анна Гончарова.
1/3 вина + 2/3 минеральной ледяной газированной воды
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— Греки со времён Александра Македонского в жару разбавляют вино, как и итальянцы, водой. В таком случае вы не опьянеете, но удовольствие от процесса получите, — рассказала Гончарова. — К тому же умеренное содержание винных кислот хорошо стабилизирует кислотность ЖКТ и является профилактикой летних пищевых инфекций.
Кровавая Мэри — томатный сок и водка
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Виски с содовой
Меньше виски, больше содовой
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На закуску
— Подойдут различные овощные салаты, умеренное количество ягод, — говорит врач. — Сырная тарелка тоже хороша в качестве закуски, но нужно быть внимательным к свежести сыра.
Главное в жаркий сезон года — радоваться солнцу и теплу и не забывать о здоровье.