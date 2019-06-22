С градусом и без. Что выпить, чтобы не зачахнуть в жару?

Лайф поговорил с экспертами и собрал подборку для знойного полдника и пылающего вечера. Напитки, которые не осложнят жизнь.

Какие безалкогольные напитки лучше всего утоляют жажду и при этом не вредят здоровью, рассказали недавно эксперты "Роскачества". А что выпить после раскалённого дня и встать наутро без мигрени, объяснили врачи, опрошенные Лайфом.

Вода и безалкогольные напитки

В "Роскачестве" отметили, что российская вода не хуже импортной, а часто и лучше. В день надо выпивать по два литра воды. Она не только питает клетки, но и вымывает токсины из организма и образовывает полезные для человека соединения различных химических элементов.

Минеральная или питьевая вода . Фото © Pixabay

А лечебно-столовую воду лучше оставить для лечения.

Больше чая! . Фото © Pixabay

При этом эксперты "Роскачества" не рекомендуют в жару пить газированные напитки с высоким содержанием сахара.

Настоящий квас В нём не должно быть искусственных добавок — красителей, подсластителей и усилителей вкуса Фото © Pixabay

С квасом нужно быть осторожнее. Следует обращать внимание, является он продуктом брожения квасного сусла или обычным газированным напитком со вкусом кваса.

А лимонады в жару лучше не пить, как и любые напитки с большим содержанием сахара. В одном литре современной газировки содержится в среднем от 80 до 100 граммов сахара.

Допустимый алкоголь

Лето — сезон вечеринок на свежем воздухе, однако напиваться в жару вредно. Но иногда лучше пропустить пару стаканов пунша, чем соблюдать строгий пост. Как культурно провести летние посиделки с друзьями, рассказала эндокринолог Анна Гончарова.

1/3 вина + 2/3 минеральной ледяной газированной воды . Фото © Pixabay

— Греки со времён Александра Македонского в жару разбавляют вино, как и итальянцы, водой. В таком случае вы не опьянеете, но удовольствие от процесса получите, — рассказала Гончарова. — К тому же умеренное содержание винных кислот хорошо стабилизирует кислотность ЖКТ и является профилактикой летних пищевых инфекций.

Кровавая Мэри — томатный сок и водка . Фото © Shutterstock

Виски с содовой Меньше виски, больше содовой Фото © Pixabay

На закуску

— Подойдут различные овощные салаты, умеренное количество ягод, — говорит врач. — Сырная тарелка тоже хороша в качестве закуски, но нужно быть внимательным к свежести сыра.

Главное в жаркий сезон года — радоваться солнцу и теплу и не забывать о здоровье.