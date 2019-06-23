Тест. Проверь себя на первые признаки депрессии

Если вы обнаружите у себя такие же симптомы, незаметные на первый взгляд, знайте, вам нужно что-то менять в жизни.

Казалось бы, о какой печали можно сейчас говорить? Вокруг благоухает природа, кипит жизнь. Солнечные лучи согревают бледную после холодной зимы кожу. Но всё это может оказаться обманчивым. Ведь у депрессии есть и летний вариант со своими симптомами.

Проблемы со сном Причиной часто становится длинный световой день Фото © Shutterstock

— Люди до позднего часа проводят время на улице, это ведёт к сбитому режиму. А сон как базовая потребность быстрее всего бьёт по психоэмоциональному состоянию, — объясняет психолог Мария Голосова. — Лучше не забывать о распорядке дня и ложиться не позднее 11 часов.

Нежелание выходить из дома Это подавленное состояние бывает связано с непереносимостью жары Фото © Pixabay

— Если человеку тяжело находиться на жаре, ему рекомендуют отпуск на севере, купание в холодных водах, походы в горы, — говорит Голосова.

Апатия на работе Часто скрывается за желанием вырваться на природу Фото © Shutterstock

— Апатия на работе связана с неподдельным желанием гулять, наслаждаться природой или отправиться в отпуск на море, — рассказывает психолог. — По статистике, тяжелее всего карьерные прорывы даются именно в летние месяцы.

Раздражительность и нервозность Лето — активное время, и человек особенно рьяно пытается найти себя Фото © Pixabay

Раздражительность и нервозность может иметь огромное количество индивидуальных причин.

— Часто ко мне обращаются клиенты с запросом на "поиск себя" в состоянии нервозности именно летом. Это обусловлено тем, что лето — самое энергичное и активное время года, — говорит Голосова. — И человек, не нашедший себе применения, мучается в разы сильнее от невозможности направить свою энергию в полезное и удовлетворяющее его русло.

Снижение аппетита Может быть связано с жарой и изнурительными диетами Фото © Shutterstock

— Отдельной темой, связанной с летней депрессией, является вес. Ведь повсеместно принято "худеть к лету", — объясняет психолог. — Человек истязает себя изнурительными диетами, остаётся недоволен своей внешней оболочкой, что по итогу приводит к замкнутости и тоскливости.

По словам специалиста, летом нужно не забывать пить больше жидкости и кушать фрукты, ягоды, овощи. Правильное питание — залог не только хорошего настроения, но и крепкого здоровья.

Специалист порекомендовала каждому быть более внимательным к своему состоянию, ставить свои физические и духовные потребности на первый план, то есть любить себя.