Тест. Проверь себя на первые признаки депрессии

Казалось бы, о какой печали можно сейчас говорить? Вокруг благоухает природа, кипит жизнь. Солнечные лучи согревают бледную после холодной зимы кожу. Но всё это может оказаться обманчивым. Ведь у депрессии есть и летний вариант со своими симптомами.
Проблемы со сном
Причиной часто становится длинный световой день
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— Люди до позднего часа проводят время на улице, это ведёт к сбитому режиму. А сон как базовая потребность быстрее всего бьёт по психоэмоциональному состоянию, — объясняет психолог Мария Голосова. — Лучше не забывать о распорядке дня и ложиться не позднее 11 часов.
Нежелание выходить из дома
Это подавленное состояние бывает связано с непереносимостью жары
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— Если человеку тяжело находиться на жаре, ему рекомендуют отпуск на севере, купание в холодных водах, походы в горы, — говорит Голосова.
Апатия на работе
Часто скрывается за желанием вырваться на природу
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— Апатия на работе связана с неподдельным желанием гулять, наслаждаться природой или отправиться в отпуск на море, — рассказывает психолог. — По статистике, тяжелее всего карьерные прорывы даются именно в летние месяцы.
Раздражительность и нервозность
Лето — активное время, и человек особенно рьяно пытается найти себя
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Раздражительность и нервозность может иметь огромное количество индивидуальных причин.
— Часто ко мне обращаются клиенты с запросом на "поиск себя" в состоянии нервозности именно летом. Это обусловлено тем, что лето — самое энергичное и активное время года, — говорит Голосова. — И человек, не нашедший себе применения, мучается в разы сильнее от невозможности направить свою энергию в полезное и удовлетворяющее его русло.
Снижение аппетита
Может быть связано с жарой и изнурительными диетами
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— Отдельной темой, связанной с летней депрессией, является вес. Ведь повсеместно принято "худеть к лету", — объясняет психолог. — Человек истязает себя изнурительными диетами, остаётся недоволен своей внешней оболочкой, что по итогу приводит к замкнутости и тоскливости.
По словам специалиста, летом нужно не забывать пить больше жидкости и кушать фрукты, ягоды, овощи. Правильное питание — залог не только хорошего настроения, но и крепкого здоровья.
Специалист порекомендовала каждому быть более внимательным к своему состоянию, ставить свои физические и духовные потребности на первый план, то есть любить себя.