Сёстры пожертвовали по почке незнакомцам, чтобы они не страдали, как их папа

Когда Ханна и Бетани Горальски, сёстры из Иллинойса, потеряли отца, то следующее, что они сделали ради него, — это пожертвовали по почке совершенно незнакомым людям. Мужчина страдал болезнью Крона и почечной недостаточностью, а в 2018 году он скончался, сообщает People.
Мы просто хотим убедиться, что хотя бы две семьи не пройдут через те же страдания, с которыми столкнулись мы
Бетани
Несмотря на то что отец перенёс одну трансплантацию в 2011 году, Бетани была готова пожертвовать ему ещё одну почку. Но на тот момент врачи уверяли, что Марк ещё недостаточно восстановился для следующей операции.
Мой папа всегда помогал другим. И я подумала, что это отличный способ почтить память о нём. Если сейчас кто-то умирает, то я могу ему помочь. Надеюсь, когда я стану старше, то оглянусь назад и скажу: "Я рада, что не стала ждать"
Ханна
84-летний дедушка стал самым старым донором, пожертвовав свою почку соседке