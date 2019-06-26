Пациентка написала пугающее послание, когда врачи смогли вернуть её с того света

Тине Хайнс из США удалось вернуться к жизни практически с того света. И, по её словам, это был особый опыт.

Мать четверых детей Тина вместе с мужем находилась у них дома в Финиксе, Аризона, когда вдруг внезапно упала в обморок. На место поспешили медики, обнаружившие, что у женщины остановилось сердце. По пути в больницу её пришлось реанимировать шесть раз, пишет Daily Mail.

По словам Тины, врачи достали её с того света, где она провела 27 минут. Когда женщина наконец стала приходить в себя, она на время потеряла способность говорить. Тогда пациентка жестами показала, чтобы ей дали бумагу и ручку. Трясущимися руками Тина написала неразборчивое послание родным, которое оказалось фразой "Он существует". А в ответ на расспросы указала глазами наверх и заплакала.

Позже Тина рассказала, что имела в виду загробный мир, с которым ей на мгновения пришлось столкнуться. Она видела ворота и сияющий свет за ними. Эта история просто поразила её родных. Племянница женщины Мади Джонсон была настолько потрясена, что решила сделать татуировку с этой фразой, и рассказала историю своей тёти в "Инстаграме", где она стала популярной.

Моя тётя Тина одна из самых удивительных, проницательных и здоровых людей. Но неожиданно у неё случилась остановка сердца. Врачи несколько раз возвращали её к жизни. <...> Эта история слишком сильная, чтобы её не рассказать Мади Джонсон, племянница

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