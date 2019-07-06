Морпех потерял на войне ногу, но ему хватило и одной, чтобы стать триатлетом

Британец Алекс Брюэр подорвался на самодельном взрывном устройстве в Афганистане. После пятилетнего курса реабилитации он нашёл себя в спорте.

29-летний британец Алекс Брюэр потерял ногу во время военной миссии в Афганистане, когда наступил на самодельное взрывное устройство. Ранение поставило точку в его карьере, но Алекс не пал духом. Вернувшись домой и пройдя курс реабилитации, бывший морпех нашёл в себе силы, чтобы двигаться вперёд.

Я хотел попасть в морскую пехоту ещё в школе, как и многие мои друзья. Мы часто обсуждали это с ребятами. Служба в элитных войсках была нашей мечтой Алекс Брюэр

Мечты разбились о суровую реальность в 2011 году во время злополучного рейда в афганской провинции Гильменд. Через пять лет Алекса демобилизовали. По его словам, возвращение к мирной жизни, да ещё и в статусе инвалида, оказалось непростым испытанием. Однако Алекс, как и подобает морпеху, выдержал его с честью.

Несмотря на тяжёлое ранение, по возвращении из больницы Алекс с головой окунулся в спорт. Причём окунулся в прямом смысле слова, ведь началось всё с плавания. Когда одного бассейна стало мало, он попробовал себя в кроссфите, сочетающем элементы интервальных тренировок высокой интенсивности. Вскоре бывший морпех с протезом вместо одной ноги уже бегал на десять километров и участвовал в благотворительных соревнованиях по триатлону.

К уровню подготовки королевских морпехов всегда предъявлялись высокие требования, поэтому мне было нетрудно сохранить свою любовь к физической активности. Спорт держит в тонусе не только моё тело, но и мой разум Алекс Брюэр

Алекс надеется, что его история вдохновит других людей, попавших в похожую жизненную ситуацию. "Я бы очень обрадовался, узнав, что моему примеру последовал кто-то ещё", — признаётся он.

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