Онкология, бесплодие, слепота. Чем грозят новые сотовые сети 5G

Лайф собрал версии отрицательного влияния сетей пятого поколения на здоровье людей.

Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) проверят , как влияет на здоровье людей новая технология передачи данных 5G.

Результатом исследования должен стать предельно допустимый уровень излучения, который впоследствии закрепят в санитарных правилах и нормах (СанПин).

О готовности профинансировать проект заявили столичные власти, для которых внедрение сетей пятого поколения — важный фактор развития мегаполиса. Исследование будет длиться чуть больше года. Авторы планируют провести как натурные и стендовые испытания 5G, так и проверки влияния излучения на животных.

Какие страны засомневались?

Противники распространения новой технологии, в числе которых врачи и учёные, ещё в сентябре 2017 года направляли в Еврокомиссию петицию с требованием ввести мораторий на строительство вышек пятого поколения до тех пор, пока влияние излучения не будет полностью изучено.

Одним из главных аргументов подписантов документа было то, что технология 5G предлагает добавить частоты в микроволновом спектре для более быстрой связи. Это означает, по их словам, что для связи будут использоваться более короткие волны, которые имеют большую проникающую способность в организм человека. А длина волн заставит увеличить плотность вышек, да ещё и так, что фонить вокруг будет всё.

С такими последствиями уже столкнулись бельгийцы. По сообщениям издания Brussels Times, в столице ЕС приостановлена реализация пилотного проекта по внедрению 5G из-за того, что влияние излучения на людей до конца оценить нельзя.

"Я не могу одобрить какую бы то ни было технологию, будь то 5G или нет, если не соблюдаются нормы радиационной безопасности, которые разработаны для защиты граждан. Жители Брюсселя — не подопытные животные, здоровьем которых можно торговать ради получения прибыли. Мы должны во всём тщательно разобраться", — заявила министр окружающей среды Селин Фремо, добавив, что не намерена делать исключения.

Как 5G влияет на людей и природу?

Онкология Одним из возможных последствий применения технологии исследователи называют рак Фото © PA Images\TASS

Международное агентство по исследованию рака при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицирует такое радиочастотное излучение как "возможно канцерогенное для человека", так как была обнаружена возможная связь между использованием мобильного телефона и опухолью головного мозга.

К слову, на форумах в Интернете достаточно комментариев о том, что даже при использовании обычных домашних роутеров с технологией 5G у людей начинала болеть голова.

Генетические мутации Противники 5G утверждают, что внедрение технологии может привести к истреблению человечества Фото © Pixabay

В качестве аргумента приводится возможность генетических мутаций будущих поколений из-за повреждений спермы родителей. Исследования нетепловых эффектов показали, что волны оказывают неблагоприятное воздействие на клеточные мембраны.

Выкидыши и мертворождение Электромагнитное излучение может оказаться опасным для будущих матерей Фото © Александр Рюмин / ТАСС

В исследовании, опубликованном в журнале "Эпидемиология", сообщалось об эксперименте, который провели учёные из Сан-Франциско. Они измеряли уровень воздействия электромагнитного поля более на чем 1000 беременных женщин. При увеличении воздействия электромагнитных полей увеличивался риск потери плода.

Катаракта и повреждение сетчатки Волны негативно сказываются на зрении Фото © Shutterstock

В одном из американских исследований утверждается , что миллиметровые длины волн нацелены на клеточные мембраны и имеют неблагоприятные биологические эффекты, а также клинические эффекты, такие как катаракта, изменение сетчатки глаза.

Давление и болезни сердца Из-за 5G циркуляция крови усиливается Фото © Shutterstock

По данным того же исследования, воздействие излучения на ткани ведёт к увеличению высокочастотных токов, с помощью которых нагревается организм. Это приводит к усилению циркуляции крови, повышению давления, а следовательно — увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Гибель животных В ноябре минувшего года в Гааге был отмечен случай , когда скворцы падали замертво вблизи вышек пятого поколения Фото © Pixabay

Компания, тестирующая сеть 5G, объяснила, что длина волны в Гаагском парке была равна размеру скворца. Из-за резонанса птицы погибали. Для существ большего размера, по словам представителя компании, электромагнитное излучение не опасно.