Зелёный змий против белой смерти. Для чего алкоголь хотят уравнять с героином

Лайф выяснил, для чего экспертам ООН потребовалась легализация героина и опиума.

Глобальная комиссия по наркополитике выпустила доклад, в котором героин был назван менее опасным веществом по сравнению с алкоголем. Речь идёт о призыве ООН пересмотреть классификацию психотропных веществ, одобренную ещё полвека назад. Лайф узнал у экспертов, действительно ли алкоголь более вреден и кто заинтересован в либерализации оборота наркотиков.

Классификация наркотических веществ ООН была разработана и одобрена в 1961 году. Она стала базой для Единой конвенции ООН. Согласно документу, доступ к продуктам каннабиса, кокаина и опиума ограничивался на уровне государств, разрешалось использовать эти вещества лишь в медицинских целях.

Нарколог Сергей Зайцев читает, что любое снятие ограничений, запретов, любое увеличение доступности наркотических средств приведёт к увеличению количества наркозависимых. Он задаётся вопросом: почему населению хотят отказать в правдивой и полной информации о действии психотропных веществ на человека.

— Не могу не согласиться, что от алкоголя мы несём гораздо большие потери, чем от героина, потому что он доступен. Но скорость формирования зависимости от героина и её тяжесть намного выше, чем у алкоголя. Если сравнивать количество лет, непрожитых до уровня средней продолжительности жизни, то очевидно, что героин и другие опиаты убивают быстрее: большинство наркоманов не доживают до 30 лет, — заявил Зайцев Лайфу.

По его мнению, либерализация оборота наркотиков — это эффективный способ демографического контроля. Если надо свести в могилу какую-то часть населения — откройте им доступ к наркотическим средствам.

— Пусть члены Глобальной комиссии легализуют эти наркотики в своей семье, а потом уже что-то заявляют, — добавил врач.

Наиболее легко управлять отравленной и деморализованной толпой, считает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Если признать марихуану и опиум лекарством, героин — средством расслабления, то на идеологическом уровне можно ввести и моду на каннибализм. А это уже путь к деградации.

— Наркотики разрушают сосуды и головной мозг. Об этом вам скажет любой врач. Заявления "Героин менее вредный, чем алкоголь" — лоббирование экономических интересов, а не научные исследования, — считает Кирилл Кабанов.

Он полагает, что виной всему экономические интересы определённых капиталов, базирующихся в США.

— Афганская экономика построена на производстве и торговле героином. Все попытки развить реальное сельское хозяйство в этом регионе не увенчались успехом — его вытесняет выращивание опийного мака. Это криминальный, но очень прибыльный для определённых синдикатов США бизнес. Думаю, что без лоббирования их интересов в докладе Глобальной комиссии не обошлось, — сказал он Лайфу.

Авторы доклада предположили, что классификация устарела морально, а законодательные барьеры привели к тому, что у 83% населения планеты нет доступа к опиоидным обезболивающим. В докладе обсуждается опасность алкоголя и табака, которые почему-то не запрещены законом. По мнению сторонних экспертов, они аналогичны наркотикам.