Как качаются знаменитости: секреты голливудского тренера с 30-летним стажем

Этому специалисту доверяют свои фигуры такие звёзды, как Кейт Бекинсейл и Кендалл Дженнер, а теперь он готов поделиться спортивными лайфхаками со всеми желающими.

К фитнес-тренеру Гуннару Петерсону в Беверли-Хиллз выстраиваются очереди из знаменитостей, пишет Daily Mail. Именно благодаря ему мы имеем возможность любоваться подтянутыми фигурами Дженнифер Лопес, Хлои Кардашьян, Кейт Бекинсейл и Кендалл Дженнер. И, похоже, нам крупно повезло: спортивный гуру решил раскрыть секреты звёздных тренировок и диет.

Петерсон вот уже 30 лет занимается персональными тренировками. По его словам, главное в этом деле — трудолюбие.

В молодости у меня был лишний вес, но потом я взял себя в руки. Никакого волшебства: только желание стать лучше и тяжёлый труд изо дня в день Гуннар Петерсон

Ягодицы, как у Кардашьян

Сёстры Кардашьян славятся своими эффектными внешними данными. Но некоторые мышцы у них проработаны чуть лучше, чем остальные. Одна из постоянных клиенток Петерсона — Хлои. Тренер отмечает, что за последнее время она добилась значительного прогресса.

Если вы хотите сделать упор на ягодицы, нет ничего лучше приседаний, "мёртвой тяги" и выпадов. Не забывайте постоянно увеличивать рабочий вес. Потребляйте больше калорий, чем тратите. Много пейте и ешьте только полезную пищу Гуннар Петерсон

Ноги, как у Кендалл

Если Хлои и Ким сводят фанатов с ума своими крутыми изгибами, то их младшая сестра Кендалл Дженнер берёт совсем другим — стройностью и изяществом. Когда она появляется на подиуме, взгляды зрителей первым делом скользят по её длинным ногам.

Подъёмы ног лёжа на боку делают их стройнее. Не менее эффективны упражнения для внутренней поверхности бёдер Гуннар Петерсон

Пресс, как у Джей Ло

В это трудно поверить, но 24 июля Дженнифер Лопес исполняется 50 лет. Добавьте к этому статус матери двоих детей, и вам станет понятно, почему её рельефный живот вызывает столько зависти даже у старлеток, которые годятся ей в дочери.

Тренируя пресс, не забывайте о косых мышцах живота. Отличный вариант — боковые наклоны с гантелями. Также следует уделять внимание нижней части спины: здесь расположены мышцы, отвечающие за общий тонус кора. Без становой тяги здесь не обойтись Гуннар Петерсон

По словам Петерсона, питание — ещё один ключ к успеху. Упор нужно делать на пищу с минимальной степенью обработки. Организм должен получать необходимое количество белка, напоминает тренер. Но раз в неделю всё же можно позволить себе и что-нибудь сладкое, добавляет он.

7 знаменитостей, которые идут на всё, чтобы в свои 40+ выглядеть как подростки