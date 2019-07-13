Пилюля с раком. Как нас калечат витамины и БАДы

Лайф выяснил у врачей и фармацевтов, какие сочетания витаминов ведут к летальному исходу и серьёзным заболеваниям.

Недавние исследования американских учёных показали, что употребление витаминных комплексов и БАДов может серьёзно подорвать здоровье. Тем не менее люди продолжают их активно принимать. Например, в России с усилением контроля продаж лекарственных средств более доступные биодобавки продолжают набирать популярность. Однако до сих пор не доказана их эффективность.

— В идеале все микроэлементы и витамины организму лучше получать с питанием, — считает врач — эндокринолог-диетолог Ольга Рождественская.

Кальций + витамин D = атеросклероз, камни в почках, инсульт А ведь почти во всех БАДах они есть. Совместный приём витамина D и кальция на 17 процентов увеличивает риск инсульта и инфаркта Фото © Shutterstock

Сам по себе витамин D безопасен для сердечно-сосудистой системы. При одновременном же приёме с кальцием он провоцирует образование атеросклеротических бляшек и отложение камней в почках.

Цинк + железо = аллергия и дефицит железа Одновременный приём цинка и железа неэффективен. А в случае дефицита железа в организме цинк совершенно бесполезен Фото © Shutterstock

Известно, что цинк благоприятствует усвоению витаминов A (молодость кожи), B2 (нормализация работы кишечника) и B6 (антидепрессант). Сам цинк осуществляет профилактику сахарного диабета.

Избыток витамина С = проблемы с желудочно-кишечным трактом Некоторые пьют аскорбинку горстями, особенно зимой. А ведь избыток витамина C вреден для желудка, почек и поджелудочной Фото © Shutterstock

Витамин C входит в состав многих БАДов, поэтому внимательно читайте состав. При желче- и мочекаменной болезни он может усугубить проблемы. Также "безобидная" аскорбинка провоцирует воспаления и раздражения. Так что лучше консультироваться с врачом.

Селен токсичен либо бесполезен Нужна золотая середина, потому что в малых количествах этот микроэлемент не действует, а в больших вызывает интоксикацию Фото © Shutterstock

Специалисты рекомендуют получать селен из щавеля, зелени, орехов, брокколи, фасоли и чечевицы. Пренебрегать этим микроэлементом нельзя, ведь его нехватка нарушает половую функцию как у мужчин, так и у женщин.

Витамины группы B — аллергены при переизбытке Есть риск получить отёк кожи, жировой прослойки и слизистой. В тяжёлых случаях возможны одышка и удушье Фото © Shutterstock

Не стоит забывать о том, что дефицит не менее разрушителен: нарушается баланс кишечной микрофлоры, что замедляет усвоение других полезных элементов. Как и в случае с селеном, витамины группы B лучше получать из натуральных продуктов — листьев салата, укропа и петрушки.

Много натрия и магния = аллергия и гипертония Натрий — обычная соль, магний продаётся в таблетках. Избыток соли способствует гипертонии, аллергии и нарушению работы почек Фото © Pixabay

При нехватке этих микроэлементов проблемы со здоровьем тоже неизбежны. Увеличивается риск хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также не удивляйтесь, если вдруг начнёте быстро уставать.

Специалисты отмечают, что, кроме случаев, когда нужно срочно восполнить резкую нехватку витаминов и микроэлементов в организме, например при беременности, необходимости в употреблении БАДов и витаминных комплексов нет. А вот злоупотребление ими способно привести даже к более негативным последствиям, чем аллергии и временные расстройства. При этом с возрастом риск только увеличивается.

Недавние исследования учёных зафиксировали, что снижение употребления соли и омега-3 (в составе добавок) некоторыми пациентами предотвратило инсульт. А употребление же некоторых указанных выше сочетаний в больших количествах привело к ряду смертей.

Нехватку витаминов всегда можно восполнить через еду и минеральную воду. Много важных элементов содержится в зелени, а жизненно необходимые жирные кислоты омега-3 есть в нужном количестве в рыбе, особенно в красной, а также в рыбьем жире.