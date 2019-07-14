Многодетную мать пришлось спасать от паралича, когда она чихнула слишком сильно

Многодетная мать из Техаса, США заработала грыжу межпозвоночного диска и паралич нижней части тела из-за одного неудачного чиха.

Дженнифер Диосдадо — мать пятерых детей из города Сидар-Хилл. В конце июня с ней произошёл случай, который может показаться забавным, пока не начнёшь в нём разбираться. Женщина чихнула так сильно, что почувствовала боль в нижней части спины, сообщает NBC DFW. Мало кто ожидает, что чихание может спровоцировать редкое состояние, которое может привести к параличу.

Затем боль переросла в онемение нижней части тела, кроме того, женщина потеряла контроль над мочеиспусканием. Дженнифер говорит, что она не могла встать с кровати — ноги её просто не слушались. Ситуация достигла пика, и она обратилась в отделение неотложной помощи, где врач сразу понял, что произошло. У американки диагностировали редкое состояние, которое называют синдромом конского хвоста.

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Доктор также отметил, что если бы многодетная мать обратилась за медицинской помощью позже, она могла быть парализована навсегда. Но, к счастью, этого не произошло. Хирурги провели многочасовую экстренную операцию по удалению грыжи межпозвоночного диска. Спустя несколько дней Диосдадо сказала, что она снова чувствует нижнюю часть своего тела.

Ожидается, что Дженнифер полностью восстановится. Врачи считают, что у неё были дегенеративные изменения в позвоночнике, из-за которых межпозвоночный диск так легко выскользнул, когда она чихнула.

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