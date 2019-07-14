Многодетную мать пришлось спасать от паралича, когда она чихнула слишком сильно

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Фото © Facebook / Jennifer Diosdado

Многодетная мать из Техаса, США заработала грыжу межпозвоночного диска и паралич нижней части тела из-за одного неудачного чиха.

Дженнифер Диосдадо — мать пятерых детей из города Сидар-Хилл. В конце июня с ней произошёл случай, который может показаться забавным, пока не начнёшь в нём разбираться. Женщина чихнула так сильно, что почувствовала боль в нижней части спины, сообщает NBC DFW. Мало кто ожидает, что чихание может спровоцировать редкое состояние, которое может привести к параличу.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/jennifer.santos.927" target="_blank">Jennifer Diosdado</a></p>

Затем боль переросла в онемение нижней части тела, кроме того, женщина потеряла контроль над мочеиспусканием. Дженнифер говорит, что она не могла встать с кровати — ноги её просто не слушались. Ситуация достигла пика, и она обратилась в отделение неотложной помощи, где врач сразу понял, что произошло. У американки диагностировали редкое состояние, которое называют синдромом конского хвоста.

Говорят, что боль во время родов самая сильная в мире. Но, кажется, по-настоящему больно было то, что почувствовала я! Это буквально поставило меня на колени

Дженнифер Диосдадо

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/jennifer.santos.927" target="_blank">Jennifer Diosdado</a></p>

Доктор также отметил, что если бы многодетная мать обратилась за медицинской помощью позже, она могла быть парализована навсегда. Но, к счастью, этого не произошло. Хирурги провели многочасовую экстренную операцию по удалению грыжи межпозвоночного диска. Спустя несколько дней Диосдадо сказала, что она снова чувствует нижнюю часть своего тела.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/jennifer.santos.927" target="_blank">Jennifer Diosdado</a></p>

Ожидается, что Дженнифер полностью восстановится. Врачи считают, что у неё были дегенеративные изменения в позвоночнике, из-за которых межпозвоночный диск так легко выскользнул, когда она чихнула.

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