Смертельные смолы. Как организм предупреждает об онкологии в лёгких

Лайф выяснил, какие симптомы свидетельствуют о раке лёгких и кто из курильщиков больше всего рискует стать онкобольным.

90% онкологических заболеваний возникают из-за курения. Рак лёгких в 2017 году был диагностирован у 62,2 тысячи человек. По статистике, смертность от этого вида онкологии в России самая высокая.

Первые симптомы рака лёгких

Хронический кашель Курильщики могут думать, что кашель связан с никотином, но это может быть признаком рака Фото © Shutterstock

Голос стал сиплым, а кашель не проходит в течение нескольких месяцев — это не всегда аллергия или влияние табака. Если при кашле отхаркивается мокрота с гноем или кровью — нужно срочно обследоваться.

Боль в груди На вдохе боль усиливается Фото © Shutterstock

В лёгких нет нервных окончаний. Если человек испытывает боль, это значит, что опухоль добралась до плевры — оболочки, покрывающей лёгкие и стенки грудной полости — и поражает нервные волокна.

Температура 37–37,2 °С говорит об общей ослабленности организма, причиной которой может быть опухоль Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

Если температура невысокая, но постоянная, это означает, что иммунитет ослаблен и отдаёт энергию на восстановление.

Сложно глотать Даже жидкая пища проглатывается с трудом Фото © Shutterstock

Опухоль может прорастать в стенку пищевода, из-за этого затрудняется глотание.

Онколог Андрей Серяков отметил, что к симптомам развития рака также относятся увеличение лимфатических узлов, потеря аппетита, снижение массы тела. Эти признаки сопровождают любую злокачественную опухоль в организме, не только рак лёгких.

У тех, кто начал курить в 15 лет, рак возникает в пять раз чаще, чем у тех, кто стал дымить после 25 лет.

Отказ от курения в любом возрасте может улучшить здоровье человека — те, кто бросил курить в 30–35 лет, живут столько же, сколько никогда не курившие люди. Хронические курильщики живут на 20–25 лет меньше.