Смертельная угроза. Какие регионы России опасны из-за энцефалитных клещей

За последнюю неделю в Самарской области, как утверждает местное управление Роспотребнадзора, не было случаев заражения опасными вирусами от клещей. Однако в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" говорят об опасной ситуации: из 4282 исследованных на 15 июля клещей, которых сняли за последнее время с самарцев, 172 оказались энцефалитными. Кроме того, 125 клещей из 4136 проверенных оказались инфицированы боррелиями.

Обычно голодные клещи активизируются после долгой спячки — весной и осенью (перед тем как впасть в спячку). Однако во многих регионах России в разгар летнего сезона специалисты сообщают об увеличении количества случаев обращения за медпомощью с подозрением на заражение энцефалитом.

Тем, кто собирается на отдых в Сочи, следует учесть, что в Краснодарском крае сейчас также повысилась активность клещей. С начала сезона в местные больницы обратилось почти 4000 человек. Специалисты Роспотребнадзора призывают жителей и гостей края быть внимательнее при посещении зон отдыха, парков и лесов.

Южноуральское управление Роспотребнадзора также сообщило, что с начала сезона 191 житель Челябинской области обратился в больницу с подозрением на клещевые инфекции, среди них 26 детей. Энцефалит подтвердился у 11 южноуральцев, а ещё в 15 случаях — боррелиоз.

В Вологодской области за последние две недели фиксируют всё больше обращений после контакта с клещами. С начала сезона Вологодское управление Роспотребнадзора зафиксировало 14 133 случая обращений в медицинские организации области.

В Чите в краевой клинической инфекционной больнице у 6 человек из 8, которые в эти дни проходят лечение от клещевых инфекций, выявлен клещевой вирусный энцефалит.

Тревожные сообщения поступают и из других регионов: Еврейской автономной области, Пермского края, Пензы, Саратовской и Костромской областей.

С чем связано обострение?

— Вирус энцефалита может передаваться по наследству: через самку оказываются заражёнными яйца клещей, из которых появились молодые членистоногие. Они подросли, окрепли и стали присасываться к людям, — рассказал в интервью Лайфу доктор медицинских наук Владимир Никифоров. — Сейчас всё больше людей стали ходить в лес за грибами и ягодами, отсюда и численное увеличение больных.

По словам врача, клещевой энцефалит распространён в нашей стране повсеместно: и в Центральной России, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Клещи достаточно активны в некоторых регионах весь летний сезон.

— В Западной Европе также активен энцефалитный клещ, но их штамм вируса не так агрессивен, как наш сибирский или дальневосточный, то есть случаев поражения мозга и опасных последствий меньше, — рассказал Владимир Никифоров.

Первые симптомы энцефалита

Лихорадка, высокая температура Температура часто поднимается до 40 градусов Фото © Shutterstock

Остро ощущается жар или озноб, зачастую они сменяют друг друга.

Слабость и потеря аппетита Внезапно возникает ощущение разбитости, упадок сил Фото © Shutterstock

Общая слабость сопровождается нарушениями в работе пищеварительной системы. Пропадает аппетит, возникают тошнота и позывы к рвоте.

Головная боль Из-за вируса больше всего страдает мозг Фото © Pixabay

Из-за поражения вирусом головного и спинного мозга больные энцефалитом жалуются на нестерпимые головные боли и головокружение, мельтешение в глазах, потерю чёткости зрения. Дискомфорт и раздражение также доставляют громкие звуки и яркий свет.

Боль в мышцах Зачастую отмечается онемение конечностей или их подёргивания, такие же ощущения бывают в районе лопаток, ключицы и шеи Фото © Pixabay

Первые симптомы после контакта с энцефалитным клещом проявляются примерно через две недели. Важно не упустить возможность нейтрализовать попавший в кровь вирус, для этого нужно обратиться в больницу.