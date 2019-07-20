"Захвати коробочку". Как не попасть за решётку за ввоз лекарств

Лайф узнал у экспертов, как обезопасить себя при перевозке незарегистрированных в РФ лекарств и какую юридическую силу в этом вопросе имеет простой рецепт от врача.

Привозя или заказывая из-за границы препараты для себя и друзей, гражданин рискует угодить за решётку как наркокурьер, даже если он доставил лекарства для смертельно больных. История с восьмичасовым задержанием матери, которая заказала своему тяжелобольному сыну "Фризиум", незарегистрированный в России, чуть не закончилась арестом, поскольку у задержанной не было нужных документов, которые дают право на приобретение лекарства.

Врачи рекомендовали зарубежный препарат от мучительных судорог, от которых ранее умерла сестра малыша. Однако рецепта на препарат медики не давали, поэтому мать обвинили в контрабанде наркотиков. Женщине помогли фонды "Дом с маяком" и "Вера". После их вмешательства история дошла до Кремля и женщину отпустили.

Как разъяснили в Минздраве, граждане России имеют право ввозить незарегистрированные в стране наркотические и психотропные лекарства без разрешения, но они должны иметь медицинские документы, подтверждающие их назначение. При этом речь идёт об ограниченном количестве препаратов.

Какие документы нужны на лекарство?

Рецепт Пересекая границу с лекарством, незарегистрированным в РФ, необходимо иметь при себе рецепт с печатью врача и медучреждения Фото © Shutterstock

— У нас к рецепту относятся так, как к обычной бумажке, но это юридически основополагающий документ, который легализует обращение препарата, — пояснил эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Медкарта Нужно подтвердить не просто факт назначения, но и основания для этого назначения Фото © Роман Демьяненко / ТАСС

Для этого, по словам юриста Дмитрия Айвазяна, может понадобиться копия (а лучше оригинал) медицинской или амбулаторной карты. Но карта должна сопровождаться выпиской о назначении препарата.

Выписка из истории болезни Выписка должна содержать расписанный курс лечения, назначения, данные анализов и также быть подтверждённой печатями Фото © Pixabay

— Проверьте на выписке наличие печати и штампа медучреждния, в котором получили назначение на приём лекарства, а также печать и подпись врача, который его выписал, — уточняет эксперт в области фармацевтики Наталья Круглова.

Рецепт на иностранном языке не пройдёт

Задача человека — обезопасить себя в том случае, если придётся доказывать законность ввоза или приобретения лекарств. Нужно понимать, что проблемы могут возникнуть и с ввозом лекарств, прописанных в зарубежных клиниках. Ведь рецепты, выданные в других странах, не учитывают наш список запрещённых и незарегистрированных препаратов.

— В любом случае, даже если вы везёте для онкобольного из-за рубежа незарегистрированное у нас лекарство, причём со всеми рецептами, выписками и печатями, которые выписали в зарубежной клинике, лучше изучить правила вывоза и ввоза лекарств другой страны. С юридической точки зрения лучше составить нотариально заверенный перевод всех этих документов, — считает Наталья Круглова.

Юристы и эксперты, опрошенные Лайфом, советуют в случае необходимости в тех или иных препаратах или их ввозе обращаться в специальные фонды помощи по конкретным заболеваниям и направлениям. Они в кратчайшие сроки помогают собрать информацию о перевозимом препарате и содействуют в законном получении лекарств.

В соцсетях довольно часто появляются просьбы "Заберите препарат, с меня вкусняшка и искреннее спасибо". Юристы предупреждают, что нужно быть особенно осторожным в такой помощи. Если против москвички, купившей лекарство сыну, не стали возбуждать уголовное дело, то это не означает, что закон будет благосклонен к другим людям. Особенно к тем, у кого при себе нет сопровождающих документов на лекарственное средство, им грозит реальный срок.