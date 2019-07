Пациентка ослепла на левый глаз из-за того, что постоянно принимала душ в линзах

Женщина потеряла зрение на левом глазу из-за редкой инфекции. Она просто не снимала свои линзы во время душа.

41-летняя женщина пожаловалась врачам на снижение чувствительности к свету и ухудшение зрения левого глаза, пишет The New England Journal of Medicine. Два месяца ей приходилось мириться с неудобствами и болью, пока левый глаз совсем не перестал видеть.

После серии анализов врачи поставили британке диагноз — акантамёбный кератит. Это редкая глазная инфекция, причиной которой чаще всего являются контактные линзы.

Оказалось, что женщина не снимала линзы во время плавания и душа. Врачи пояснили, что линзы оставляют мельчайшие порезы на глазах, из-за чего микроорганизмам очень легко к ним прикрепиться. В воде таких инфекций довольно много, а когда эти факторы соединяются, ничего хорошего ждать не стоит.

