Неправильное питание. Почему в "здоровой еде" нет здоровья

Вместо шоколада и пирожных некоторые сторонники ЗОЖ призывают лакомиться фитосладостями и протеиновыми батончиками, на упаковках которых написано Fitness, Welness, "Полезный перекус". Однако на самом деле похудеть с помощью протеиновых "вкусняшек" нельзя — их состав противоречит любой диете. Лайф выяснил, как потребление батончиков и мюслей сказывается на нашем здоровье и почему из-за них тренировки в спортзале становятся бессмысленными.

Батончик калорий

Набор вкусовых добавок, шоколада и Е-компонентов во многих протеиновых батончиках примерно такой же, как в "Сникерсе". Только вместо нуги — желатин и глицерин с малополезными сахарами и низкокачественными белками. Если на этикетке указано, что в составе нет сахара, значит, вместо него использованы заменители.

— Углеводные добавки в батончиках — это и натуральные компоненты, например фруктоза, и совсем не полезные искусственные подсластители. Очень часто люди после тренировки съедают батончик со сладкими наполнителями. Такие "вкусняшки" очень калорийные, а значит, занятия на тренировке в спортзале прошли впустую, время потрачено зря, — добавляет диетолог.

— С такими "перекусами" вы не похудеете, — говорит диетолог Маргарита Королёва. — Да, протеиновые батончики и мюсли — это вкусная и менее вредная альтернатива шоколаду, но нужно смотреть состав.

К примеру, в батончиках Do4a содержится мальтодекстрин. Этот простой углевод позволяет продлить срок годности продукта, делает его воздушным и сладким. Такая пищевая добавка не помогает худеть, скорее, напротив, даёт быстрое чувство насыщения, которое так же быстро и проходит. К сахарозаменителям, которые производители часто добавляют в продукт, также относятся меласса и патока — это простые углеводы и лишние калории.

Росконтроль проводил исследование протеиновых батончиков, представленных на рынке. Из двенадцати образцов только два соответствовали заявленному в маркировке. В оставшихся десяти батончиках были обнаружены расхождения в показателях пищевой ценности продукта и зафиксированы другие противоречия.

— Смертельной опасности протеиновые батончики не несут, если не есть их каждый день. Они содержат слишком много углеводов, а потому очень калорийные. Если другого выхода нет, нормально поесть не получается, а голод мучает — можно, конечно, перекусить фитобатончиком. Но не нужно думать, что вы едите его и тут же худеете, это всё уловки маркетологов и обман, — говорит фитнес-тренер Алексей Кондрашов.

Какой смысл в мюсли?

Батончики мюсли состоят из овса, иногда к нему добавляют рожь, пшеницу, ячмень, орехи, семена, кусочки сушёных ягод и фруктов. Чтобы все эти ингредиенты "сцепить" между собой, используется мёд, но чаще патока — густое сладкое вещество, получаемое при производстве крахмала и сахара.

С одной стороны, злаки и сухофрукты — это питательные продукты, которые могут надолго зарядить энергией и помочь обмену веществ ускориться. Но батончики обладают высокой калорийностью из-за подсластителей, глазури и усилителей вкуса — от 380 до 500 ккал, в среднем — 483 ккал, поэтому сохранить фигуру, питаясь ими каждый день, очень сложно.

В батончиках отсутствует аскорбиновая кислота, из-за этого снижается иммунитет, а пальмовое масло, добавляемое в качестве консерванта, может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Также мюсли задерживают воду в организме и способствуют развитию целлюлита.

Специалисты Росконтроля проводили исследование диетических продуктов в супермаркетах, среди которых были и батончики мюсли. Выяснилось, что углеводов в них ничуть не меньше, чем в шоколадках.

— Сожгут ли они жир? Это в значительной степени миф. "Что бы такого съесть, чтобы похудеть" — так не бывает. Важен баланс между потреблением пищи и энерготратами за счёт физической активности, — говорится в результатах исследования.

Худеть невозможно

— Профессиональные спортсмены после тяжёлых тренировок могут съесть батончик, банан или какой-то другой углеводный продукт для наращивания мышечной массы. Но для похудения этого делать ни в коем случае не нужно: люди, соблюдающие диету, не должны нарушать режим питания ни до, ни после, ни во время тренировок, — предупреждает диетолог Маргарита Королёва.

Бодибилдер Дмитрий Корепин отмечает, что позволить себе сладости — обычные шоколадки или протеиновые батончики — могут иногда только физически активные люди. Тем, кто мало двигается, ведёт сидячий образ жизни и не занимается физнагрузками, батончики принесут только вред и лишние килограммы, даже если на них написано "Полезный перекус".

Желающие похудеть должны соблюдать суточную норму потребления калорий, считает Алексей Кондрашов. Иными словами, калорийность всех съеденных за день продуктов не должна превышать определённое число, рассчитанное диетологом или профессиональным тренером по фитнесу. Можно весь день питаться вкусным и полезным, а можно утром съесть фитобатончик или мюсли и до отхода ко сну баловать себя только лёгким овощным салатом.