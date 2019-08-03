10 портретов людей, которые гордятся своими физическими недостатками

Глядя в зеркало, я вижу красивого сексуального мужчину. Но раньше моё тело меня не устраивало. Я был худым, я был толстым, я был пауэрлифтером, но мне никогда не было комфортно. Теперь я просто ем всё то, что захочу, и чувствую себя прекрасно