10 портретов людей, которые гордятся своими физическими недостатками

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Фотограф Валид Шах из ОАЭ снимает людей, которые раньше так же, как и он сам, стеснялись своего тела, а потом полюбили себя такими, какие они есть.

Снимки Шах выкладывает в "Инстаграм", сопровождая их историями своих героев. Ни один кадр не был подвергнут обработке в фотошопе.

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/waleedshah/" target="_blank">Instagram/waleedshah</a></p>

У меня врождённый сколиоз, но я ношу платья с открытой спиной. О своём диагнозе я узнала в 5 лет. Затем 4 месяца в году я проводила у остеопатов. Я стеснялась ходить в бассейн и на пляж. Сейчас я подумываю об операции, но она очень сложная и дорогая

Лаура Брокка

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/waleedshah/" target="_blank">Instagram/waleedshah</a></p>

Вздутие живота — со мной это часто случается. Особенно когда я путешествую или во время критических дней. Исследования показывают, что с этим сталкивается 16–30% людей. Я точно вхожу в их число. Иногда я переживаю из-за этого, но быстро успокаиваюсь

Даная Мерсер

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/waleedshah/" target="_blank">Instagram/waleedshah</a></p>

Мужчины предпочитают стройных, говорили мне родители. А у меня всегда был лишний вес. И я всегда слышала комментарии по этому поводу от других людей: кто-то считал, что я в норме, кто-то советовал исключить из рациона рис. Сейчас я работаю моделью

Карина Санду

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/waleedshah/" target="_blank">Instagram/waleedshah</a></p>

Когда мне было 11 месяцев, я упала на обогреватель. Рука застряла между ним и кроватью. Из-за ожога я всю жизнь носила одежду с длинными рукавами, но однажды поняла, что это не то, о чём стоило бы беспокоиться. Гораздо сильнее я боюсь потолстеть

Лотус Хаббаб

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/waleedshah/" target="_blank">Instagram/waleedshah</a></p>

"Если ты сделаешь операцию по уменьшению носа, будет гораздо лучше", — так мне говорили на протяжении всей жизни. Но я по-другому смотрю на это: именно такие особенности нашей внешности и делают нас по-настоящему уникальными

Маха Адж

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/waleedshah/" target="_blank">Instagram/waleedshah</a></p>

У меня женская грудь. Верхняя часть моего тела всегда меня беспокоила. Но я устал заниматься самобичеванием и устал от чувства, что жизнь проходит мимо меня. Иногда я хочу изменить свою внешность, а в следующий момент хочу просто остаться собой

Омар Эльбакары

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/waleedshah/" target="_blank">Instagram/waleedshah</a></p>

Первый раз операцию на открытом сердце мне сделали в годовалом возрасте. Второй раз — в 9 лет. На груди остался шрам длиной 20 см. Мне поставили искусственный клапан, и теперь я очень быстро устаю. Но я научилась с этим жить

Жоэль Ван Шайк

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/waleedshah/" target="_blank">Instagram/waleedshah</a></p>

В юности я подсела на лазерную эпиляцию и в результате получила ожог. Врач сказал, что можно было обойтись воском. Раньше, когда я ходила на вечеринки, я старалась соответствовать ожиданиям других. Но теперь понимаю, что вовсе не обязана этого делать

Сара Годжер

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/waleedshah/" target="_blank">Instagram/waleedshah</a></p>

Глядя в зеркало, я вижу красивого сексуального мужчину. Но раньше моё тело меня не устраивало. Я был худым, я был толстым, я был пауэрлифтером, но мне никогда не было комфортно. Теперь я просто ем всё то, что захочу, и чувствую себя прекрасно

Так

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/waleedshah/" target="_blank">Instagram/waleedshah</a></p>

Лишай на спине появился, когда мне было около 14. Я отдыхала в летнем лагере, и пятна заметила другая девочка, когда мы пошли купаться. Я стала говорить всем, что это солнечный ожог. Потом стало понятно, что это навсегда, и я научилась жить с этим

Ясмин Небар

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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